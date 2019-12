Debatte über Ratssitzungen 2020 in Unstrut-Hainich

Uwe Zehaczek, Bürgermeister der Landgemeinde Unstrut-Hainich (parteilos), hatte vorgearbeitet und den Gemeinderäten zur jüngsten Sitzung einen Plan über die Termine für 2020 mitgebracht. Darin hielt er fest, wann der Hauptausschuss und der Gemeinderat als Ganzes zusammenkommen sollten. Jeweils vier Sitzungen sind angedacht. Zwischen den Sitzungen des Ausschusses und dem Ratstermin sollen diesem Plan zufolge zwischen vier und sieben Wochen liegen. Mehrere Gemeinderatsmitglieder kritisierten diesen Plan. Es seien zu wenige Sitzungen angesichts der Aufgaben, die in der neuen Landgemeinde anstünden. Zudem sei ein kürzerer Abstand zwischen der vorbereitenden Ausschusssitzung und der Gemeinderatssitzung sinnvoll. Andernfalls würden in der Zwischenzeit Themen oder Entscheidungen aufkommen, die dann ohne Vorbereitung in der großen Runde besprochen werden müssten. Die CDU-Gemeinderäte Andreas Svoboda und Jeremi Schmalz regten zudem an, dass sich der Gemeinderat auf eine Agenda für 2020 einige. Es brauche klare thematische Richtlinien, um nicht nur auf das zu reagieren, was akut anstehe. Bürgermeister Uwe Zehaczek sagte, jedes Gemeinderatsmitglied könne jederzeit in den Ausschüssen und den Gemeinderatssitzungen aktuelle Themen ansprechen.