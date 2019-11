Die geschmähte Straße: Keine Pläne für Merxleber Umgehung

Die Ortsumfahrung Bad Langensalza-Ost entlang der B 84 zur Entlastung Merxlebens wird nach bisherigem Stand nicht gebaut. Denn zur Zeit gibt es schlichtweg keine Planungen zu dem Projekt. Weder im federführenden Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr noch im Fachbereich Stadtentwicklung in der Bad Langensalzaer Verwaltung wird das Vorhaben vorangetrieben. Dabei hat sie im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) wie auch die Verlegung der B 247 vordringlichen Bedarf. Eine höhere Dringlichkeit gibt es nicht.

„Die Umfahrung Bad Langensalza-Ost steht für uns momentan nicht im Fokus. Es gibt andere Projekte in der Region, die Priorität haben“, sagte Hans-Joachim von der Osten vom Landesamt. Bad Langensalzas Bauamtsleiter Gerrit Haase zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung noch immer verwundert, dass die Merxleber Umgehung vom Bund derart hoch eingestuft wurde. Er gehe nicht davon aus, dass die Umgehung in den nächsten Jahren gebaut werde, denn die Nähe der geplanten Trasse zu den Schwefelquellen und Vogelschutzgebieten sei ein Problem.

Zudem würden die Belastungszahlen, also der Verkehr durch Merxleben, in den nächsten Jahren eher zurückgehen, sobald die Strecke Mühlhausen-Leinefelde ausgebaut sei. „Ein derart massiver Eingriff in die Natur für Millionen Euro ist aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen“, sagte er.

Merxleber Umgehung überraschte viele

Dass die Merxleber Umgehung stiefmütterlich behandelt wird, zeichnete sich schon 2016 ab, als der BVWP beschlossen wurde. Er ist das zentrale Planungsinstrument der Bundesregierung für Verkehrsvorhaben. Der Plan enthält Vorhaben für Straßen, Schienen, Wasserwege, für die bis 2030 Geld angemeldet werden kann. Kaum ein Lokalpolitiker oder ein Amt hatte Merxleben oder die Mühlhäuser Südwest-Umfahrung der B 249 – ebenfalls auf höchster Stufe eingeplant – auf dem Schirm. Denn aus Sicht der Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis stehen die B 247 und die B 176 im Mittelpunkt.

Anfang Oktober war Spatenstich für die Ortsumfahrung Kallmerode (unsere Zeitung berichtete am 2. Oktober). Der Bau der Mühlhäuser Ortsumgehung soll nach den jüngsten Informationen von Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) Ende 2021 beginnen. Die Landgemeinde Unstrut-Hainich wiederum rechnet für die Umgehung Schönstedt/Großengottern mit Baubeginn im Herbst 2020. Gräfentonna ist das Nadelöhr im Osten entlang der B 176. Die Umfahrung dort soll südlich um den Ort herumführen. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht, hieß es von der Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe.

Umfahrung ist seit Jahren Thema

Und die ebenso prioritär eingestufte Merxleber Umfahrung? Laut BVWP ist dort ein zweistreifiger Neubau von knapp fünf Kilometern Länge angedacht, der westlich um Merxleben herumführen und Bad Langensalza mit Kirchheilingen verbinden soll. Investitionen von knapp 20 Millionen Euro sind veranschlagt.

Für die Merxleber ist die Ortsumgehung kein brandheißes Thema, sagte Ortsteilbürgermeister Jan Edelhäußer (parteilos). „Es ist nicht so, dass täglich im Ort darüber geredet wird. Aber das Thema schwelt seit Jahren. Ich würde mich freuen, wenn die Umgehung gebaut würde. Aber dann sollte auch der Verkehr von der Tennstedter Straße aufgefangen werden, nicht nur der Richtung Kirchheilingen“, sagte er.