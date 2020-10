Hornsömmern – hier das Dorfgemeinschaftshaus – will mit vier weiteren Orten eine Dorfregion gründen.

Hornsömmern. Beratungen zur Gründung beginnen in Hornsömmern. Auch Ballhausen, Kutzleben, Haussömmern und Mittelsömmern sind dabei.

Dorfregion Nordost bei Bad Tennstedt in Planung

Fünf Gemeinden wollen die Dorfregion „Nordost in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt“ gründen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung in Hornsömmern am 20. Oktober, 19.30 Uhr hervor.