Dritter Elektrobus rund um Bad Langensalza unterwegs

Unscheinbar, leise und offenbar unerkannt ist der dritte Elektrobus der Firma Salza-Tours seit November unterwegs. Mehrere Leser-Anfragen erreichten diese Zeitung, wann denn mit dem im vergangenen Jahr angekündigten dritten Elektrobus in Bad Langensalza zu rechnen sei. Dabei ist das Gefährt schon seit einigen Wochen unterwegs.

„Der Bus hat kein Motiv wie die anderen beiden, die in der Stadt unterwegs sind. Er ist schwarz-weiß und nicht speziell als Elektrobus gekennzeichnet. Außerdem fährt er nicht nur in der Stadt, sondern auf einer Überlandlinie. Viele Bad Langensalzaer sehen ihn also einfach nicht“, informierte Salza-Tours Geschäftsführer Lutz König auf Nachfrage.

Modellversuchfür zwei Jahre

Denn das Ziel sei es, den Betrieb auf längeren Strecken zu erproben. Das mit Strom betriebene Gefährt verkehrt unter anderem zwischen den Bad Langensalzaer Ortsteilen, fährt aber auch bis Großvargula und Herbsleben. Es ist ein Modellversuch, inwieweit sich die Elektrobusse für den Überlandverkehr eignen, der für insgesamt zwei Jahre laufen soll.

Seit Juni 2016 säuseln die knallbunt gestalteten Busse durch die Kurstadt – ohne Abgase, nur von Akkus angetrieben. Es waren seinerzeit die ersten im Linienverkehr eingesetzten Elektrobusse in Thüringen. Etwa 200 Kilometer legen die Fahrzeuge täglich zurück und werden über Nacht im Depot aufgeladen. Bisher habe es keinerlei Probleme mit der Leistungsfähigkeit oder der Haltbarkeit der Akkus gegeben. Der Kauf des dritten Busses wurde mit Fördergeld vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz unterstützt.

Neben jener Investition, die die Fahrgäste unmittelbar betrifft, will das Busunternehmen auch die Infrastruktur im Busdepot am Fliegerhorst aufrüsten. Künftig soll Strom für die Busse mit einer Photovoltaik-Anlage und angeschlossenem Pufferspeicher vor Ort produziert werden. Mit etwa 1000 Quadratmetern Dachfläche sei genügend Platz für Solarzellen auf dem Firmengelände vorhanden. Zumindest in den Sommermonaten soll dann genügend Strom produziert werden, um die Akkus der drei E-Busse aufzuladen.