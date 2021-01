Endgültiger Eröffnungstermin für Bad Langensalzaer Stadtmuseum

In der Sakristei des ehemaligen Augustinerklosters sitzt eine sprechende, lebensnahe Martin-Luther-Figur. Hinten: Museumsleiterin Sabine Tominski.

Bad Langensalza. Am 7. April, dem Mittwoch nach Ostern, soll das Stadtmuseum in Bad Langensalza nun endgültig wieder eröffnet werden. Dieses Ziel stehe nach mehrfacher Verzögerung und sei jetzt sowohl fest gewollt als auch realistisch, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Im Museum laufen dazu nach dem Abschluss von Umbauten und teilweiser Sanierung die letzten Handwerkerarbeiten und dann die Neueinrichtung. Einzig von der Corona-Entwicklung hänge es nun ab, ob das traditionsreiche Haus nach dem Termin geöffnet bleiben kann.

Das Foyer ist umgebaut, die Kasse samt kleinem Museumsladen seitlich in einen eigenen Raum verlegt. Der Kreuzgang im Freien ist saniert, ebenso die Sommerbühne für Veranstaltungen, wo einst das Refektorium war. In der neuen Besuchertoilette an der langen Brüdergasse steht der Innenausbau bevor. Die Maler sind im Haus, Vitrinen stehen bereit. Auch modernes Gerät wie neue Touchscreens und Hörstationen sind da. Das Konzept steht ohnehin schon lange.

Ein Lazarett der Schlacht von 1866 wird nachgebaut

Bis April muss nun alles an einen Platz gerückt werden, die neue Beschriftung erfolgen – unter anderem mit einem Mönch als Leitfigur - und zuletzt stehe die Bestückung der Vitrinen an, sagte Museumsleiterin Sabine Tominski.

Das Haus im ehemaligen Augustinerkloster werde künftig deutlich moderner und interaktiver sein. Ein sprechender, lebensecht nachgeahmter Martin Luther ist ebenso neu wie interaktive Bildschirme und weitere Elemente. Ein Lazarett aus der Schlacht von Langensalza 1866 wird derzeit originalgetreu nachgebaut. Die Schlacht und ihre Folgen spielen künftig ebenso eine größere Rolle wie die örtliche Klostergeschichte und die Epoche, als das Haus als Schule diente.

Schau zur Stadtgeschichte wird attraktiver

Der neue Rundgang führt auch über den Hof. Im Flügel an der Langen Brüdergasse, dem Abschluss der Tour, wird zudem die stadtgeschichtliche Ausstellung neu geordnet. Ebenso soll es ab April wieder Sonderausstellungen in der oberen Etage geben. Den Anfang macht die Bad Langensalzaer Künstlerin Judith Unfug-Henning, die sich schon früh für die Wiedereröffnung des Museums engagierte und dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

Seit sechs Jahren ist das Haus geschlossen

Die Wiedereröffnung des Stadtmuseums mutet fast wie eine unendliche Geschichte an. Anfang 2015 wurde das Haus geschlossen. Vordergründig, um die Ausstellung zur Schlacht von Langensalza zu überarbeiten. Aber auch stark zurückgegangene Besucherzahlen führte Bürgermeister Bernhard Schönau damals ins Feld. Dann folgten finanziell knappe Zeiten und personelle Probleme, zusätzlicher Sanierungsbedarf und die Arbeit an einer umfassenderen Neukonzeption des Hauses.

Die stand Anfang 2018, so dass ein Eröffnungstermin 2019 angepeilt wurde. Das Jahr verstrich, an dem Projekt wurde weiter gearbeitet. Im November 2019 stellte Museumsleiterin Sabine Tominski im Hauptausschuss das Konzept vor.

Toilettenbau und archäologische Funde

Das Ziel war nun, am 26. Juni aufzumachen – einen Tag vor dem 120. Geburtstag des Hauses. Im Februar 2020 beschloss der Stadtrat die neuen Öffnungszeiten und Eintrittspreise.

Dann wurde klar, dass die Bauarbeiten, etwa für die neue Toilette, absehbar nicht termingerecht fertig würden, ebenso die Gestaltung. Archäologische Funde im Hof sorgten für weitere Verzögerungen. „Wir haben das etwas zu blauäugig gesehen“, räumt Reinz ein. Die Corona-Pandemie tat ein Übriges: Das Haus blieb weiter zu.

Privatleute und Firmen halfen mit Spenden

„Die Neugestaltung war sehr komplex, es war mehr Arbeit als gedacht“, sagte auch Sabine Tominski. Dennoch hielten viele dem Stadtmuseum die Treue: Auch dank immer wieder eingehender Privat- und Firmenspenden konnten zwischenzeitlich etliche Stücke restauriert werden. Ebenso habe das Land Thüringen mehrfach mit Fördermitteln geholfen, auch die Stadt stehe per Haushalt zu ihrem eigenen Zuschuss.

Tominski betont wie Bürgermeister Reinz, Fachbereichsleiterin Sabine Hilbig und Bau-Verantwortliche Thomas Orthey, dass der April-Termin nach intensiver interner Debatte im Rathaus nun absolut fest stehe. In der Hoffnung, dass die Corona-Lage nach Ostern Lockerungen und damit auch den weiteren Museumsbetrieb erlaube.

Das neue Stadtmuseum werde jedenfalls so viel zu bieten haben, dass ein Tag nicht reicht, um alles zu erkunden, verspricht Sabine Tominski: „Auch für Bad Langensalzaer wird es hier viel neues zu entdecken geben.“