Etat für Besenmarkt-Sanierung angepasst

Der Haushalt der Landgemeinde muss für die Sanierung des Besenmarktes in Mülverstedt angepasst werden. Das Projekt wird mit 685.400 Euro zu Buche schlagen. Das sind knapp 150.000 Euro mehr als die Auftragssumme. Obwohl diese Teuerung länger bekannt ist, wurden die Kosten nicht in voller Höhe in den diesjährigen Etat der Landgemeinde übernommen. Daher hatte der Gemeinderat jetzt eine überplanmäßige Ausgabe abzusegnen. Grundlage des Haushaltsansatzes war eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017. Eine Sprecherin sprach von Kommunikationsproblemen in der Verwaltung. Gedeckt werden sollen die Kosten mit geringeren Ausgaben für die Sanierung der Trift in Flarchheim. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Mehrkosten vom Land gefördert werden, hieß es.