Feuerwehr Bad Langensalza verhindert Brand im Böhmenwäldchen

Ein 44-Jähriger ließ ein Lagerfeuer am Böhmen unbeaufsichtigt brennen. (Symbolbild)

Bad Langensalza. Ein polizeibekannter Mann hat ein Lagerfeuer in dem Wäldchen bei Bad Langensalza entzündet – und ging einfach weg.

Die Feuerwehr Bad Langensalza musste am Dienstagnachmittag in das Wäldchen am Böhmen im Norden der Stadt ausrücken. Dort drohte ein Lagerfeuer auf angrenzende Bäume überzugreifen. Die Feuerwehr löschte den Brandherd. Laut Mitteilung der Landespolizeiinspektion Nordhausen wurde gegen einen 44-jährigen polizeibekannten Mann Anzeige erstattet. Er hatte das Feuer entfacht und die Feuerstelle unbeaufsichtigt zurückgelassen.