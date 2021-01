Feuerwehren und Ministerpräsident kondolieren zum Tode Bernhard Schönaus

Angetreten in Reih und Glied, zollten Mitglieder der Bad Langensalzaer Feuerwehren dem verstobenen Bürgermeister Bernhard Schönau ihren Respekt.

Bad Langensalza Ehrensalut der Wehren vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza zum Tod des langjährigen Büergermeisters

Mit einem Ehrensalut haben die Männer und Frauen der Bad Langensalzaer Feuerwehren dem langjährigen Bürgermeister Bernhard Schönau gedacht. Am Samstagvormittag versammelten sich Vertreter der städtischen Feuerwehr sowie von allen Ortsteilwehren auf dem Vorplatz des Kultur- und Kongresszentrums. Angetreten in Reih und Glied, salutierten sie kurz und trugen sich anschließend in das Kondolenzbuch ein.

Schönau 24 Jahre Bürgermeister von Bad Langensalza

Obwohl die Beziehung zwischen den Wehren und dem ehemaligen Bürgermeister nicht immer konfliktfrei war, rief Stadtbrandmeister Steven Dierbach zu diesem symbolischen Akt auf und zeigte sich zufrieden, das dem alle Wehren gefolgt waren.

Bernhard Schönau war am 12. Januar verstorben. Er stand der Stadt von 1994 bis 2018 vor und prägte ihre Entwicklung entscheidend.

Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow trug sich in das Kondolenzbuch ein. Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz besuchte ihn in der Staatskanzlei. Foto: Paul-Philipp Braun / Staatskanzlei

Hunderte tragen sich in Kondolenzbücher ein

Hunderte Menschen haben sich in die Kondolenzbücher eingetragen. Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) fuhr bereits am vergangenen Mittwoch mit einem Exemplar nach Erfurt in die Thüringer Staatskanzlei. Dort trug sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein. Auf Twitter schrieb Ramelow: "Wir trauern um einen aufrechten Demokraten. Ein knorriger Typ, manchmal auch hemdsärmelig, aber immer aktiv für seine Stadt. Bad Langensalza verliert mit Bernhard Schönau einen guten Motor und verlässlichen Menschen."

Das Kondolenzbuch liegt noch bis zum 21. Januar im Foyer des Kulturzentrums aus.