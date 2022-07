Spielsachen, Kleidung, Bücher und mehr können am 20. September in Bad Langensalza angeboten werden. (Symbolbild)

Geschäftstüchtige Kinder für Flohmarkt in Bad Langensalza gesucht

Bad Langensalza. Für den Flohmarkt zum Internationalen Kindertag in Bad Langensalza braucht es junge Händlerinnen und Händler. Die Plätze sind begrenzt.

Das Citymanagement und die Stadt suchen geschäftstüchtige Mädchen und Jungen, die sich an einem Kinderflohmarkt am 20. September beteiligen wollen. Unter dem Motto „Schnickschnack und Firlefanz“ soll es entlang der Marktstraße einen Markt von Kindern für Kinder geben. Angeboten werden können gebrauchte Spielsachen, Bücher, Gesellschaftsspiele, Kleidung und so weiter. Ab sofort ist die Anmeldung über die Webseite der Stadt möglich.

Zum Internationalen Kindertag wird die Bad Langensalzaer Innenstadt ohnehin in Kinderhand sein. Dann steigt nach zwei Jahren Zwangspause das traditionelle Kinderfest. Als Höhepunkt kündigt die Stadtverwaltung den Besuch von vier Figuren aus der Sesamstraße an. Erwartet werden Ernie, Bert, Elmo und das Krümelmonster.

Stadt erhebt keine Standgebühren

Mit viel junger Kundschaft in der Stadt, bietet der Flohmarkt die Gelegenheit, das eigene Kinderzimmer auszumisten und Gebrauchtes weiterzugeben. Der Flohmarkt soll für die Kinder und deren begleitende Eltern kostenfrei sein, eine Standgebühr gibt es nicht. Die Stadt stellt Bänke und circa zwei Meter breite Tische bereit, an denen jeweils zwei Kinder ihre Waren anbieten können. Unendlich viele Tische stehen laut Citymanagerin Sandra Czerniak nicht zur Verfügung, wer zuerst kommt, verkauft zuerst. Der Flohmarkt ist von 11 bis 17 Uhr geplant. Ein Mindestalter zum Verkaufen gibt es nicht. Die Unterschrift der Sorgeberechtigten ist obligatorisch. Bei Kindern bis 16 Jahren muss eine Begleitperson dabei sein.

Anmeldung zum Kinderflohmarkt am 20. September in Bad Langensalza im Internet unter www.badlangensalza.de