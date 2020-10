Hauptbrandmeister aus Bad Langensalza im Interview

Steven Dierbach wurde kürzlich zum Hauptbrandmeister befördert, steht seit 2017 den Freiwilligen Feuerwehren und damit mehr als 100 Ehrenamtlichen vor. Ein Gespräch über Persönliches und Berufliches.

Herr Dierbach, was bringt die Beförderung zum Hauptbrandmeister mit sich?

Es ist der höchste Dienstgrad in der Freiwilligen Feuerwehr. Grundsätzlich ändert sich nichts, finanziell sowieso nicht, Gehaltsgruppen gibt es nicht. Es ist nur ein Stern mehr auf der Schulter.

Warum engagieren Sie sich bei der Feuerwehr?

Das war ein Kindheitstraum. Selbst meine Familie hat gestaunt, wie sehr ich hinter diesem Ziel her war. 1991 trat ich der Jugendwehr bei, seit 1998 bin ich in der Einsatzabteilung. In der Feuerwehr geht es um Hilfe am Menschen, darum, der Gesellschaft etwas zu geben. Die Gemeinschaft innerhalb der Wehr macht mir Spaß und die Arbeit mit unterschiedlicher Technik begeistert mich. Sicherlich ist nicht jeder Einsatz schön, aber wenn man im Ergebnis jemandem helfen konnte und Wertschätzung erfährt, gibt das viel zurück.

Jeder Beruf hat nervige Seiten. Welche sind das bei der Feuerwehr?

Ich will es nicht als nervig bezeichnen. Wenn interne Entscheidungen getroffen werden müssen, die nicht jedem gefallen, das ist nicht so schön. Mir hat mal jemand gesagt: Es allen Menschen Recht machen, ist eine Kunst, die niemand kann.

Und das Schönste an Ihrem Beruf?

Das sind die positiven Rückmeldungen. Sehr gefreut haben wir uns, als die Geschäftsführung der Roland Mills uns nach dem Brand im Dezember 2019 mehrfach gedankt hat. Oder wenn jemand zu uns kommt und uns dafür dankt, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Schön ist auch, wenn wir gemeinsam etwas für die Feuerwehr erreichen.

Sie meinen in Sachen Ausstattung?

Ja. Zwei Neufahrzeuge werden gerade beschafft. Für die Wehr in Grumbach konnten wir für ein Fahrzeug, bei dem der TÜV gravierende Mängel feststellte, recht schnell Ersatz beschaffen. Die neuen Feuerwehr-Stellplätze in Eckardtsleben und Aschara im Rahmen der Dorferneuerung sind sehr wichtig. Seit 2017 haben wir viel erreicht und werden auch noch mehr erreichen. Darüber bin ich sehr froh und auch stolz.

Heute scheinen die Feuerwehren in Bad Langensalza und den Ortsteilen besser aufgestellt als noch vor fünf Jahren. Trifft das zu?

Ja, das ist so. Schlecht aufgestellt war die Wehr in Bad Langensalza nie. Aber auf den Ortsteilen ist über viele Jahre nichts passiert. Ich glaube, das letzte Neufahrzeug für eine Ortsteilwehr wurde Ende der 90er-Jahre angeschafft, von Ausrüstung gar nicht zu reden. Es gibt noch immer einen hohen Investitionsstau auf den Ortsteilen, aber wir machen Fortschritte. Jetzt gibt es die Bereichseinteilung, um die Wehren zukunftssicher aufzustellen.

Das heißt, die Wehren werden gemeinsam alarmiert?

Die räumlich beieinander liegenden Wehren rücken immer gemeinsam aus. Grumbach, Henningsleben, Wiegleben oder Nägelstedt und Klettstedt zum Beispiel. Jede Wehr hat ihr Gerätehaus. Aber sie sollen gemeinsame Übungen und Dienste absolvieren. Das funktioniert gut. Mein Ziel ist es, dass in diesen Bereichen jeweils ein wasserführendes Kleinlöschfahrzeug, eine Tauchpumpe, ein Nasssauger, eine Motorkettensäge, ein Stromerzeuger und Beleuchtungssatz vorhanden sind. Denn Unwetterlagen nehmen zu. Und es kann durchaus sein, dass die Kernstadtwehr eingespannt ist und nicht in den Ortsteilen helfen kann. Oder dass wir in Bad Langensalza die Hilfe der Ortsteilwehren brauchen.

Häufig ist von Beleidigungen und Angriffen auf Retter zu hören. Wie ist das hier?

Das geht in den sozialen Netzwerken schon los. Aber auch draußen auf der Straße. Bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel. Wir dürfen als Feuerwehr den Verkehr nicht regulieren, also umleiten, sondern nur sperren. Wenn wir aus Rücksicht auf den Verkehr nur halbseitig sperren, werden wir fast über den Haufen gefahren. Also mache ich in den meisten Fällen komplett zu. Nun kann es dauern, bis die Polizei am Unfallort ist. Teilweise fahren die Wagen in Mühlhausen los. Das bereitet mir Sorge. Dafür können die Kollegen nichts, aber so lange sind wir auf uns gestellt.

Welche Einsätze bleiben Ihnen in Erinnerung?

Ich kann mich an alle schweren Brände oder Unfälle mit Todesfolge erinnern. Bei einem Verkehrsunfall auf der Harth hatte es einen Angehörigen von mir getroffen, das bleibt natürlich haften.

Gibt es auch kuriose Einsätze bei der Feuerwehr?

Das Aufgabenspektrum der Feuerwehr ist breiter geworden. Das geht los bei freilaufenden Schafen und Pferden in Gewässern. Wir werden zur Notsicherung nach Einbrüchen gerufen, um Fenster zu verschrauben. Oder andersrum, um im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei Türen zu öffnen. Wenn nachts jemand Kies und Erde auf der Straße verteilt und keiner zu erreichen ist – die Feuerwehr ist immer da. Nach wie vor machen Hilfeleistungen zwei Drittel der Einsätze aus, Brände ein Drittel.

Wie ist es um die Zukunft der hiesigen Feuerwehren bestellt?

Das hauptamtliche Personal muss dringend aufgestockt werden, von jetzt zwei auf perspektivisch fünf bis sechs Personen. Allein für die Einsatzbereitschaft am Tage und für die Nachbereitung der Einsätze und die permanente Prüfung der Technik braucht es hauptamtliches Personal. Nie werden wir die Ehrenamtlichen durch Hauptamtliche ersetzen. Wir brauchen die Freiwilligen und ich behandle einen Feuerwehrmann vom Ortsteil nicht anders als einen aus Bad Langensalza. Sie unterscheiden sich nur in der Einsatzerfahrung. Alle kämpfen und stehen für dieselbe Sache.