Hufeland-Klinik will Fachzentrum für Gelenke stärken

Das Hufeland-Klinikum will sein Endoprothetik-Zentrum zu einem Zentrum der Maximalversorgung weiterentwickeln. Die Mediziner dieser Abteilung widmen sich Operationen an den großen Gelenken und der Versorgung mit entsprechenden Prothesen. Die Operationen sowie die Vor- und Nachbehandlung der Patienten sollen den höchstmöglichen Anforderungen entsprechen. Auch die Behandlung individueller Spezialfälle soll in den Fokus rücken. Dieses Ziel gibt der ärztliche Direktor des Hufeland-Klinikums, Lutz Pfeiffer, im Gespräch mit dieser Zeitung aus.

Personell verknüpft ist dieses Ziel mit Sacha Mann. Der 45-jährige ist der neue Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Bereich Gelenk- und Kinderorthopädie, am Standort Bad Langensalza. Dort nahm er am 15. Januar seine Arbeit auf. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und bringt diverse zusätzliche Qualifikationen mit. So hat er beispielsweise in der Notfallmedizin und im Rettungsdienst ebenso Erfahrungen wie in der Sportmedizin. Seine Leidenschaft und daher sein persönlicher Schwerpunkt ist jedoch die Endoprothetik, also der Gelenkersatz.

Medizinische Expertise in die Region holen

„Während meiner Ausbildung gab es noch den Doppelfacharzt Orthopädie / Unfallchirurgie. Ich habe mich irgendwann auf die Orthopädie konzentriert. Wenn Sie so wollen, sind Orthopäden und Unfallchirurgen zwei unterschiedliche Gattungen. Der Unfallchirurg denkt notgedrungen an das Hier und Jetzt. Es herrscht Zeitdruck. Als Orthopäde denke ich eher an das Übermorgen und kann viele meiner Handlungen noch einmal mehr durchdenken“, sagt Sacha Mann.

Die Versorgung mit künstlichen Gelenken wird zunehmen – auch das ist eine Folge des demografischen Wandels. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der gebürtige Gießener absolvierte sein Studium und seine Ausbildung in seiner Heimatstadt, wechselte später nach Fulda. Als Arzt im Praktikum durfte er bereits im dritten Praxismonat eine Gelenk-OP durchführen. „Das hatte ich dem damaligen Chefarzt zu verdanken. Denn das ist im Prinzip die Königsdisziplin. Davon zehre und profitiere ich bis heute“, erinnert sich Sacha Mann.

Nach Stationen im Marienstift Arnstadt, im Zentralklinikum Bad Berka, im Gelenkzentrum Schwarzwald in Neuenbürg und am Klinikum Sömmerda ist er nun im Unstrut-Hainich-Kreis angekommen. In Bad Berka hat er bereits ein Gelenkzentrum der Maximalversorgung in leitender Funktion mit aufgebaut. Weshalb also der Wechsel? „Das Gesamtpaket in Bad Langensalza hat mich überzeugt. Am Hufeland-Klinikum sehe ich großes Potenzial“, sagt er.

Das Gelenkzentrum des Hufeland-Klinikums wurde 2014 als erstes derartiges Zentrum mit zwei Standorten – Bad Langensalza und Mühlhausen – zertifiziert. Diese Kompetenz soll erhalten und weiterentwickelt werden. Die Aufgabe ist es nun, für das Zentrum ein gemeinsames Team aufzubauen, Experten selbst auszubilden und in die Region zu locken. „Es wird eine Mischung aus Stationsbetrieb und ambulanter Behandlung sein. Das ist die Zukunft der Medizin“, sagt Lutz Pfeiffer. Der Anspruch des Hufeland-Klinikums sei es, für die Menschen in der Region die bestmögliche medizinische Versorgung bereitzustellen. Die Behandlung von Problemfällen, von Menschen mit komplizierter medizinischer Geschichte soll nicht nur in wenigen zentralen Kliniken in Deutschland möglich sein, sondern auch am Wohnort der Patienten.