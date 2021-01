Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis stabil - Todeszahlen steigen

Weitere vier Tote mit dem Corona-Virus weist die am Freitagmorgen veröffentlichte Statistik des Unstrut-Hainich-Kreises auf. Damit sind seit Pandemiebeginn 139 Menschen mit dem Virus gestorben. 19 wurden in den vergangenen drei Tagen gemeldet. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der Covid-Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt dagegen - auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang. Nach den am Donnerstag von der Kreisverwaltung vorgelegten Zahlen sind derzeit 142 Pflegeheim-Bewohner Corona-positiv (2 weniger als am Vortag), ebenso 41 Mitarbeiter der Einrichtungen (Vortag 51). Insgesamt sind derzeit 628 Menschen nachweislich mit Sars-Cov 2 infiziert, 3 weniger als am Donnerstag vermeldet.

64 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden -- so viele wie am Vortag. Es gibt den Zahlen zufolge einen schweren Verlauf. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1365 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, rund 25 weniger als am Donnerstag vermeldet. Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen, bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt wie am Donnerstag knapp über 300 -- exakt 305,2.