„Konsum ist nur eine Begleiterscheinung der Weihnacht“

Mal abgesehen von einer Fußball-Weltmeisterschaft wird in unserem Kulturkreis wohl kein Fest derart lange, breitgefächert und intensiv vorbereitet wie Weihnachten. Über den Ursprung des Festes und die heutige Bedeutung sprachen wir mir Pfarrer Friedrich Berger vom Erprobungsraum Bad Langensalza.



Zurück zum Anfang: Warum feiern wir Weihnachten, was ist die Botschaft der Feiertage?

Es gibt viele unterschiedliche Gründe. Aus meiner Sicht als Christ feiern wir Weihnachten, weil wir uns vor Augen führen können, dass Gott nicht unter sich bleibt. Er mischt sich unter uns, hat ein Interesse daran, uns nahezukommen. Und zwar auf eine Weise, dass wir ihm als Menschen begegnen können.

Also ist Weihnachten im buchstäblichen Sinne eine Geburtstagsfeier für das Jesus-Kind?

Ja. Das Beeindruckende an Weihnachten für mich ist, wie sich Gott unter uns mischt. Er ist ein machtloses Geschöpf, ein kleines Kind, das Zarteste, was man sich vorstellen kann. Wenn Gott uns in Jesus begegnet und physisch erfahrbar wird, können wir darin erfahren, wie Gott selber ist und was er sich für uns Menschen wünscht.

Welche Botschaft liegt in Gottes Menschwerdung?

Gott kommt uns nahe, nicht indem er mit Macht über uns hereinbricht, sondern im Gegenteil, indem er auf Macht verzichtet. Er will uns liebevoll begegnen. Die Botschaft ist, dass wir Menschen uns mit eben solcher Liebe begegnen sollen und uns nicht mit Macht auf den angeblich richtigen Weg bringen. Zur Liebe gehört Schwäche, Verzicht auf Macht, auf Größe und auf Recht. Dadurch wird man verletzlich, das fällt schwer.

Welche Rolle spielt die Adventszeit?

Der Advent ist vergleichbar mit der Fastenzeit vor Ostern. Eigentlich ist es eine Zeit des einfachen Lebens, wo vieles runtergefahren wird, damit die Vorfreude und die Konzentration auf das Kommende wachsen kann. Es ist eine sehr dynamische Zeit. Das merkt man auch an den Texten, die für die Adventssonntage gedacht sind. Die sind sehr überlegt formuliert. Man kommt dem Geheimnis immer näher und kann alles andere ausblenden, um die Freude dann umso stärker zu erleben.

Geblieben ist davon sicherlich die Vorfreude. Aber Verzicht und Einkehr in der heutigen Adventszeit?

Ich glaube, dass wir lernen müssen, uns der Konsumgesellschaft noch stärker zu erwehren. Es ist natürlich clever gemacht. Viele unserer Bedürfnisse dieser Zeit werden direkt angesprochen. Und Konsum hat ja auch was, es ist schön. Aber ich finde schade, dass wir so hechelnd in der Weihnacht ankommen und ab dem Zweiten Weihnachtsfeiertag genug haben von all dem Zeug. Die eigentliche Weihnachtsfreude ist recht kurz.

Was kann dagegen getan werden?

Schön finde ich, so eine Zeit der Freude einfach auszuhalten und über einen längeren Zeitraum zu spannen. Statt sofortiger Bedürfnisbefriedigung sollten wir diese Zeit gestalten, uns Höhepunkte setzen. Das ist eine Kultur- und Bildungsleistung.

Trotz aller Hechelei nach den besten Geschenken – zur Weihnacht sind die Kirchen voll. Warum?

Ich merke in Bad Langensalza, dass für viele Menschen die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Der Lebendige Adventskalender hier beeindruckt mich sehr. So viele Menschen beteiligen sich, zeigen etwas von sich, bereiten etwas vor, beschenken sich. Das zeigt, dass es vielen nicht nur um Konsum geht – das ist eine Begleiterscheinung. Es geht um unbeschwerte Momente mit einer gewissen Freiheit von den Regelmäßigkeiten des Jahres. Dieser Unterbrechung des Rhythmus mit anderen Schwerpunkten ist vielen sehr wichtig zur Weihnacht. Und dazu gehört der Besuch der Kirche.

Stört es Sie, dass die Kirchen sonst nicht so voll sind?

Nein. Wenn ich als Pfarrer das Gefühl habe, den Menschen in diesen Momenten nahe sein zu können und ihnen auf geistlicher Ebene dienen zu können, freut mich das.

Wie erleben Sie selbst das Fest?

Ich vertrete die vakante Stelle im Pfarrbereich Schönstedt. Heiligabend halte ich Gottesdienste in Alterstedt, Mülverstedt und Weberstedt, am ersten Weihnachtsfeiertag in Schönstedt und Zimmern.

Das klingt nicht nach Ruhe.

Ich komme aus einer großen Familie, habe noch vier Brüder. Weihnachten bedeutet für mich vor allem Aktivität. Zu dieser Zeit sind wir alle zusammen. Wenn wir uns treffen, geht es nicht nur um Harmonie, da ist Musik drin. Wir spielen, diskutieren, streiten – darin gehen wir auf.