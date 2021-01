Land stellt Geld für Skaterpark in Bad Langensalza in Aussicht

Bad Langensalza. Für die weitere Umgestaltung des ehemaligen Bürgerparks an der Ziegeleistraße stehen der Stadt Bad Langensalza in den kommenden Jahren 780.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und Max Horrmann vom städtischen Sanierungsberater DSK informierten, wurde das Vorhaben vom Thüringer Landesverwaltungsamt in den Förderrahmen der neu geordneten Städtebauförderung bis 2024 aufgenommen.

Auf der weitläufigen Anlage hat der Zwiwel-Verein mit Unterstützung der Stadt in den letzten Jahren die Skateranlage reaktiviert und mit jungen Leuten Pläne unter dem Titel „Projekt Pipe“ geschmiedet.

Nun solle die parkartige Anlage für Sport- und Freizeitzwecke und auch für andere Zielgruppen weiterentwickelt werden. Eine Arbeitsgruppe dazu existiert bereits, zudem hat die DSK schon zwei Ideen-Workshops mit den jungen Leuten organisiert.

Als erstes soll in diesem Jahr ein kleiner Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden, um die gesammelten Ideen zu konkretisieren. Auch Untersuchungen des Baugrunds - das Gelände war früher eine Deponie - und Vermessungsarbeiten seien geplant.

Um die Fördermittel zu erhalten, muss dann auch ein detaillierter Antrag eingereicht werden.

Das Gelände war als Bürgerpark mit 1999 eröffnet worden. Es kam nach heftigen Fällen von Vandalismus von Anfang an in Verruf und lag dann rund zehn Jahre lang brach, bis die Skater kamen.

Ein Volleyball- und ein Basketballfeld sind noch in Teilen vorhanden, ebenso einige angelegte Wege. Es wäre nach wie vor für viele Zwecke nutzbar, für Familie, Sport, Erholung, Feste, Konzerte, Jugend-Bildungsveranstaltungen und mehr, hieß es schon 2019 zur Wiedereröffnung der Skateranlage.