Landwirte im Unstrut-Hainich-Kreis rechnen mit Schädlingen

Die Landwirte in der Region Unstrut-Hainich reagieren unterschiedlich auf den Klimawandel. Manche geben sich entspannt, andere sehen sich vor große Herausforderungen gestellt. Allen gemein ist die Sorge vor Schädlingen. Denn Mäuse und Insekten dürften den milden Winter gut überstanden haben. Es gab kaum Frost, keine geschlossene Schneedecke oder Regen bei niedrigen Temperaturen, der den Tieren zusetzt. Die Populationen wurden also nicht dezimiert.

„Es ist absehbar, dass die Mäuse dieses Jahr zum Problem werden. Wir hatten im Prinzip durchgängig Vegetation auf den Feldern, in manchen Gärten blüht es bereits. Das lockt Insekten an. Es geht wohlgemerkt nicht um Bienen, sondern um landwirtschaftliche Schadinsekten“, sagt Stefan Edelbauer. Der Landwirt baut rund um Schönstedt Getreide, Winterraps und Zuckerrüben an.

„Ein paar Wochen lang einen halben Meter Schnee über dem ganzen Betrieb – das wäre ideal gewesen“, sagt auch Jan Niclas Imholze, Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben. Jetzt sei das Gegenteil der Fall, der Niederschlag lasse zu wünschen übrig und auf den Feldern blühe das Leben. Dennoch: Bezogen auf den Spargel wäre Frost zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, da es die Spargelpflanzen im Wachstum bremsen würde.

Spargelsaison beginnt womöglich etwas früher

Dass es in den vergangenen Monaten stellenweise Temperaturen im zweistelligen Bereich gab, mache dem Spargel nichts aus. „Dadurch geht nichts kaputt. Im Boden sind die Temperaturen anders, erst bei 8 Grad beginnt der Spargel zu treiben. Eventuell beginnt die Saison dieses Jahr etwas früher“, sagt er.

In Henningsleben, dem Sitz der Aschara Landwirtschaftsgesellschaft, gibt sich Geschäftsführer Felix Willert gelassen. „Wir verändern nichts in unseren Abläufen. So lange es Regen gibt, können wir mit allem anderen leben“, sagt er. Die Ernte des vergangenen Jahres sei durchschnittlich gewesen, auch weil der wenige Regen genau zur richtigen Zeit fiel.

Auch hier machen sich die trockenen Sommer und milden Winter bemerkbar. Doch gebe es immer zwei Seiten der Medaille. Der im August gesäte Raps habe sich wegen der trockenen Böden nur schwer entwickelt. Der milde Winter sei insofern ein Vorteil, da die Pflanzen weiter wachsen konnten, meint Felix Willert.

Tupag Agrar beginnt später mit Aussaat

Einen derartigen Entwicklungsvorsprung der Pflanzen bestätigt auch Sören Reinbeck, Geschäftsführer der Tupag Agrar. Ähnlich wie beim Spargel sei Frost spät im Winter kritisch. Dieser könnte die Blütenstände schädigen und letztlich zum Problem für Bienen und Hummeln werden. Der lange Bestand auf den Feldern mit viel Blattgrün sei zugleich eine Angriffsfläche für Schädlinge. Die Tupag versuche daher, die Aussaat später im Jahr zu beginnen.

Jetzt auf andere Pflanzensorten zu setzen, denen Saatguthersteller eine höhere Trockenresistenz und andere Eigenschaften zusprechen, ist aus Sicht von Felix Willert wenig sinnvoll. Derartige Züchtungen bräuchten Jahre und seien nicht von heute auf morgen verfügbar.

So argumentiert auch Stefan Edelbauer. „Mit Gentechnik lassen sich bestimmte Eigenschaften an- oder ausknipsen. Diese setzen wir aber nicht ein. Über die Zucht brauchen resistentere Sorten 10 bis 14 Jahre, ehe sie marktreif sind.“ Jetzt bleibe den Bauern nichts weiter übrig, als Erfahrungen zu sammeln, wie mit den klimatischen Gegebenheiten umzugehen ist. Jedes Jahr sei anders. Kurzfristige Reaktionen würden durch strenge gesetzlichen Vorgaben erschwert. „Ich muss mir schon im Januar eine Düngestrategie für das Jahr zurechtlegen, ohne zu wissen, was die Pflanzen wann brauchen. Wie soll ich da den klassischen bäuerlichen Verstand anwenden“, fragt Stefan Edelbauer.