Lastwagen verliert bei Kirchheiligen Anhänger mit Bagger

Für kurzzeitiges Verkehrschaos sorgte am Freitagmittag ein verloren gegangener Anhänger eines Lastwagens. Das Fahrzeug kam aus Richtung Blankenburg und war gerade dabei, auf die B 84 in Richtung Ebeleben aufzufahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es dabei zu einem technischen Defekt. Der Hänger löste sich vom Zugfahrzeug und blieb mitten auf der Bundesstraße stehen. Der Auflieger, der mit einem Bagger beladen war, grub sich in den Asphalt. Der Fahrer des Lastwagens reagierte trotz kurzer Schockstarre sofort. Er fuhr das defekte Fahrzeug zur Seite, so dass zumindest der Autoverkehr an der Unfallstelle vorbeirollen konnte. Außerdem forderte er von seinem Unternehmen einen Ersatz an, der den Hänger schnell von der Kreuzung ziehen konnte. Der Verkehr stand in beiden Richtungen für etwa eine halbe Stunde still.