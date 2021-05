Polizei stellt geklauten Bonsai in Nägelstedt sicher

Bad Langensalza. Im November 2020 wurde die wertvolle Pflanze aus dem Japanischen Garten in Bad Langensalza gestohlen. Kommissar Zufall half beim Fund.

Ein im November aus dem Japanischen Garten gestohlener Bonsaibaum ist von der Polizei sichergestellt worden. Am Freitag zeigte Michael Rzehak in der Polizeistation Bad Langensalza das stattliche Exemplar, bevor es nun zum Aufpäppeln an das städtische Gartenamt geht. Gefunden wurde die etwa 3000 Euro teure Pflanze im Zuge einer Hausdurchsuchung in Nägelstedt. Diese hing mit einer gänzlich anderen Ermittlung zusammen, der Bonsai war ein Zufallsfund. Rzehak betonte, dass der Erfolg einem jungen Kollegen zu verdanken ist, der erst seit wenigen Wochen in der Kurstadt arbeitet.