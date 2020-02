Schneekanonen statt Badebus!

Glauben Sie’s oder nicht: Auch Väter machen sich über dieses und jenes Gedanken. Mir geht in den vergangenen Wochen häufig durch den Kopf, dass ich meiner Tochter womöglich irgendwann erklären muss, was es mit den vier Jahreszeiten auf sich hatte. Denn sind wir mal ehrlich: Eigentlich sind es doch nur noch 2 ½. Von Oktober bis März herrscht Hinter oder Werbst mit irgendwas zwischen 0 und 12 Grad bei Wind-Sonne-Regen. Im April sollte man nicht niesen, sonst verpasst man den ultrakurzen Frühling. Dieser wird stante pede abgelöst von einem fünfmonatigen 40-Grad-Sommer.

Auf mich wirkt es fast traurig, wenn in den Kindergärten und Schulen zwischen Ballhausen, Bad Langensalza, Mühlhausen und Hüpstedt winterliche Fensterbilder und Schneemänner gebastelt werden und „Schneeflöckchen“ gesungen wird. Die Schneeanzüge der Knirpse schützen vor allem vor Matsch.

Ich finde, dass hier die Initiative Kinderfreundlicher Landkreis tätig werden sollte. Analog zum Badebus im Sommer, sollten zwischen Oktober und März an den zentralen Plätzen der größeren Orte Schneekanonen aufgestellt werden. Das Wissen um Schneemannbau und Schneeballschlachten darf nicht aussterben! Nur wer als Kind mit dem Schlitten mal so richtig in eine Schneewehe gerauscht ist, ist für die eisigen Härten des Lebens gerüstet.