Schönstedt investiert in Feuerwehr, Kita, Straßen und mehr

Knapp 2,4 Millionen Euro umfasst der Schönstedter Haushalt, der am Mittwochabend vom Gemeinderat beschlossen wurde. Insgesamt bescheinigt die Kämmerei der Gemeinde eine gute Leistungsfähigkeit. Auch in den kommenden Jahren werde es nach bisherigem Stand freie Finanzspitzen geben. Bei den Steuerhebesätzen ändert sich zum Vorjahr nichts. Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer bleiben gleich.

Knapp 34.000 Euro investiert die Gemeinde in die Feuerwehr. Es sollen Atemschutzgeräte angeschafft werden, außerdem beteiligt sich die Kommune an der Umrüstung auf Digitalfunk. Für 23.000 Euro soll eine neue Brandmeldeanlage im Kindergarten installiert werden. Eine Brunnenpumpe für den Sportplatz schlägt mit 2500 Euro zu Buche. 16.000 Euro beziehungsweise 6000 Euro fließen in die Spielplätze in Alterstedt und Schönstedt. Straßenbauarbeiten sind in der Weiten Gasse und Rinne sowie an der Ringelwiese vorgesehen. Für diese Projekt sowie die Umrüstung auf LED-Lampen im Wohngebiet Neu-Schönstedt soll ein Kredit von 419.000 Euro aufgenommen werden. Je 5000 Euro werden für die Sanierung der Fenster in der Gemeindeschenke und den Kauf eines Rasenmähers in die Hand genommen.