Steigung der neuen Rampe am Jahnplatz in Bad Langensalza soll überprüft werden

Bad Langensalza. Laut dem Beauftragten für Menschen mit Behinderung kann die Anlage so nicht genutzt werden. Dabei soll sie Barrierefreiheit schaffen.

Uwe Haßkerl vom Beirat für Menschen mit Behinderung monierte in der Stadtratssitzung am Donnerstag, dass der neu gestaltete Zugang zur Grünfläche am Kultur- und Kongresszentrum nicht barrierefrei sei. Gerade um Barrierefreiheit zu schaffen, wurde neben der neuen Treppe auch eine Rampe gebaut, die vom Jahnplatz zur Grünfläche führt. Diese ist laut Uwe Haßkerl zu steil und könne so von Menschen mit Einschränkungen nicht genutzt werden. Wäre die Treppe nicht gebaut worden, wäre mehr Platz für die Rampe gewesen, so Haßkerl.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass man bei der neuen Treppe die oberste und unterste Stufe für Menschen mit Sehbehinderungen hätte kennzeichnen müssen.

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) reagierte reserviert auf die Vorwürfe. Er erwiderte, dass er sich nicht vorstellen könne, dass die Rampe tatsächlich zu steil ist. Dennoch werde er sich mit den Projektverantwortlichen im Bauamt in Verbindung setzen. Falls etwas nicht den Vorschriften entsprechen sollte, werde man an dieser Stelle nachbessern, sagte der Bürgermeister. Die Grünfläche wurde erst vor wenigen Wochen freigegeben.