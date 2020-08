Suchtberatung zieht ins Bad Langensalzaer Rathaus

Die Suchtberatungsstelle der Suchthilfe in Thüringen (SiT) in Bad Langensalza zieht zum 1. September aus der Tonnaer Straße 27 in das Bad Langensalzaer Rathaus um. Wie Leiterin Sandra Teichmann mitteilt, stellt die Stadtverwaltung der Beratungsstelle einen Raum in der unteren Etage in der Marktstraße 1 zur Verfügung. Das sei nicht nur behindertengerecht, sondern fördere auch die Anonymität der Klienten.

Mit dem Umzug ins Rathaus ändern sich ab dem 1. September auch die Öffnungszeiten und die Telefonnummer. Die Beratungsstelle öffnet dienstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und mittwochs von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Beraterin Lena Frenzel ist erreichbar unter der Telefonnummer: 0176/ 4586 6397.