Traco-Azubis arbeiten an Auftrag für Bundesgartenschau

Es ist ein Auftrag, der die Traco Natursteinwerke in Bad Langensalza noch bis in den Herbst hinein beschäftigen wird. Es gilt, etwa 750 Kubikmeter Steinplatten und -pflaster nach Erfurt zu liefern. Diese sollen im Rahmen der Neugestaltung des Petersberges verlegt werden. Die Zitadelle wird eine der Hauptattraktionen in der Landeshauptstadt zur Bundesgartenschau im kommenden Jahr.

Die Produktion in Bad Langensalza läuft bereits. Das Besondere: In die Bearbeitung einbezogen sind die aktuellen Auszubildenden des Unternehmens. Sieben junge Männer absolvieren derzeit ihre Ausbildung zum Natursteinmechaniker, so die offizielle Berufsbezeichnung. Dieser unterteilt sich in den klassischen Steinmetz und den Maschinenbediener.

„Normalerweise arbeiten die Lehrlinge lange Zeit an einem großen Steinquader, an dem sie die verschiedenen Bearbeitungsschritte und Techniken üben. In diesem Fall, sind sie von Anfang an in einen laufenden Auftrag eingebunden und übernehmen Verantwortung als Teil des Teams“, berichtet Traco-Geschäftsführer Ulrich Klösser.

Die erste Paletten liegen zur Abholung bereit. Im Bild sind Traco-Geschäftsführer Ulrich Klösser (links) und Produktionsleiter Thomas Schulz. Foto: Daniel Volkmann

Beim Besuch unserer Zeitung waren die Azubis Jonas Henning, Dominik Albrecht und ihre Mitstreiter gerade mit eben diesem Projekt beschäftigt. Die Unterseite der Steinplatten soll nicht glatt sein sondern eine möglichst große Oberfläche bieten. Dies sei eine explizite Vorgabe des Planers, damit sich die Steine möglichst gut mit dem Untergrund verbinden, erklärt Produktionsleiter Thomas Schulz. Mit Meißel und Drucklufthammer bearbeiten die Azubis die fertig zugeschnittenen Steine. Im März soll die erste Lieferung das Werksgelände an der Poststraße verlassen. Schon jetzt liegen einige Paletten mit Steinen in unterschiedlichen Größen zur Abholung bereit. Nicht nur Steine in der klassischen Pflastergröße werden geliefert, auch größere Bauteile, etwa Treppenstufen, Wasserrinnen oder Bodenplatten. Die Elemente werden auf dem Petersberg-Plateau verbaut, auf den Wegen aber auch an der Gaststätte Glashütte am Aussichtspunkt auf die Stadt.

Ausgewählt wurde ein Limes-Dolomit. Dabei handelt es sich um einen Kalkstein mit einem recht hohen Magnesiumgehalt. Das macht ihn widerstandsfähiger gegen Frost, Säuren und die allgemeine Witterung. Zudem hat der Dolomit große Poren, Feuchtigkeit wird also besser abgeleitet. Zusätzlich wird die Oberfläche aufgeraut, das macht ihn rutschfester.

Der Stein stammt aus einem Steinbruch in Bayern, den die Traco erst vor fünf Jahren in Betrieb genommen hat.

Mit einer riesigen Säge werden die Steinblöcke zerschnitten und auf die richtige Größe gebracht. Foto: Daniel Volkmann

Dass sein Unternehmen mit den Steinen für diesen offiziellen Buga-Schauplatz einen sichtbaren Teil zu der Bundesgartenschau beiträgt, freut Ulrich Klösser. Schließlich besteht die Verbindung zur Buga schon allein dadurch, dass auch Bad Langensalza Außenstandort ist.

Firma lieferte auch Steinefür den Thüringer Landtag

Dennoch ist es nicht der erste Auftrag für die Traco in Erfurt. „In vielen Kirchen und auf den Straßen und Plätzen ist Seeberger Sandstein verbaut. Den liefern wir seit 25 Jahren aus einem Steinbruch bei Gotha – unter anderem für den Thüringer Landtag“, so Ulrich Klösser.

Die aktive Einbindung der Lehrlinge ist Ulrich Klösser ein Anliegen. Denn ähnlich wie viele andere Unternehmen hat auch die Traco mit dem massiven Fachkräftemangel in der Region zu kämpfen. Berührungsängste gebe es nicht, auch Syrer, Afghanen und Polen zählen zum 100 Mitarbeiter großen Team. Dennoch sei man stets auf der Suche nach weiteren Nachwuchskräften.

Früher seien 20 Lehrlinge in paralleler Ausbildung normal gewesen, aktuell sind es sieben.