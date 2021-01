Überraschend viel Geld für alte Malzfabrik in Bad Langensalza

Bad Langensalza. 800.000 Euro stehen in den nächsten Jahren für die Sicherung der alten Malzfabrik in Bad Langensalza zur Verfügung. Wider Erwarten habe das Thüringer Landesverwaltungsamt das Projekt in den Förderrahmen aufgenommen, sagten Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und Max Horrmann vom Sanierungsberater DSK.

Noch vor wenigen Tagen schien es, als ob die frühere Malzfabrik an der Langen Straße in Bad Langensalza noch ewig das bleiben würde, was sie ist: eine triste Industriebrache ohne Aussicht auf Sanierung oder Nutzung. Noch nicht einmal Fördermittel für die Sicherung des denkmalgeschützten Komplexes waren in Aussicht, hieß es zuletzt im städtischen Bauausschuss. Entsprechende Anträge wurden stets abgelehnt. Denn es fließe schon viel Landesgeld in die Sicherung des benachbarten Barfüßerklosters, und der Fördertopf sei insgesamt schon mehrfach überzeichnet. Die Gebäude seien zudem nicht einsturzgefährdet, ergab ein Gutachten Ende 2020.

Nun sehe es überraschenderweise anders aus, freut sich Reinz. Noch besser: Die 800.000 Euro seien eine 100-prozentige Förderung, so dass die Stadt keinen finanziellen Eigenanteil dazugeben muss. Ab 2022 stünde die erste Tranche der Mittel zur Verfügung. Dann könne man mit der Planung beginnen. Bis 2024 folgen weitere Raten. Wie das Areal künftig genutzt werde, sei aber weiter völlig ungeklärt, sagte Reinz. Schon viele Jahre sucht die Stadt vergeblich einen Investor, auch gab es Nutzungsideen, aber vor allem wegen nötiger Investitionen in Millionenhöhe wurde nie etwas konkret.

Das Hauptgebäude der Malzfabrik an der Langen Straße samt Seitengebäude und dem Bau mit den Türmen ist das letzte Relikt der einst blühenden Malzproduktion in Bad Langensalza bis nach dem Krieg. Später als Lager genutzt, liegt das Gelände seit Jahrzehnten brach. Ein Abriss ist wegen des Denkmalschutzes keine Option.