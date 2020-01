Umweltsünden in Bad Langensalza in den Fokus gerückt

„Ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen sondern die Menschen zum Nachdenken anregen“, sagt Josef Ullrich. Der 74-jährige Fotograf aus Bad Langensalza dürfte den meisten durch seine Postkarten und Kalender von der Rosenstadt, den Ortsteilen und vielen Dörfern ringsum bekannt sein. Seit neuestem nutzt er seine Fotografierkünste auch dafür, die unschönen Seiten der Region in den Mittelpunkt zu rücken. Er fotografiert die Hinterlassenschaften von Umweltsündern am Wegesrand, von der Zigarettenkippe bis zur wilden Müllkippe.

Wer Josef Ullrich kennt weiß, dass ihn die Verschmutzung unseres Planeten und die Auswüchse der Konsumgesellschaft seit vielen Jahren umtreibt. Seien es zugemüllte Wege oder die von Supermärkten entsorgten Lebensmittel – es beschäftigt ihn. Müllgrüße aus Bad Langensalza Ob er nun auf der Suche nach einem neuen Postkartenmotiv ist oder Besorgungen in der Stadt macht, stets hat er einen Fotoapparat dabei. „Entstanden ist das Projekt aus Wut und Ärger darüber, dass viele Menschen ihren privaten Müll der Natur überlassen. Was soll denn damit geschehen und wieso sollen es andere wegräumen?“, fragt er. Diese Reifen fand Josef Ullrich an einem Feld nahe Waldstedt. Foto: Josef Ullrich Also beginnt er, Fotos zu machen. Er fotografiert das weggeworfene Trinkpäckchen auf dem Gehweg ebenso wie den Stapel Autoreifen an einem Feld nahe Waldstedt. Schnell kommt eine große Bildersammlung zustande. Die Bilder veröffentlicht Josef Ullrich auf seiner Webseite, die eigentlich ein Anlaufpunkt für Liebhaber seiner Postkarten ist. Der Bildstil und die Unterzeile „Grüße aus Bad Langensalza“ entfalten gemeinsam mit den Motiven – Zigarettenstummel auf einem Spielplatz, ein Hundekotbeutel der in einem Baum hängt, ein schrottreifer Fernseher auf einem Parkplatz – eine fiese Wirkung. In der Rubrik „Kritisch“ stellt er den Motiven Fakten gegenüber, die er auf den Seiten von Umweltverbänden im Internet findet. Etwa, dass eine Zigarettenkippe 40 bis 60 Liter Grundwasser verseuchen kann und 15 Jahre braucht, bis sie zerfallen ist. „Ich glaube, bei den meisten Menschen ist es eine gedankenlose Bequemlichkeit, keine böse Absicht. Viele wissen einfach nicht, was sie damit anrichten“, sagt Josef Ullrich. Dieser Kühlschrank samt vergammeltem Inhalt stand monatelang an der Ecke Gothaer Straße-Bad Nauheimer Straße. Foto: Josef Ullrich Bürgermeister und Stadt kümmern sich Ob die veröffentlichten Bilder tatsächlich Menschen zum Umdenken anregen können, lässt sich schwer feststellen. Doch die Fotos haben einen ganz praktischen Effekt. Viele der abgelichteten Müllkippen sind mittlerweile verschwunden. Über viele Monate stand an der Ecke Gothaer Landstraße-Bad Nauheimer Straße ein Kühlschrank. Der Inhalt – Joghurtbecher, Milch, Obst – war schon längst vergammelt. Täglich fuhren und liefen Menschen an dem Schrott vorbei, interessiert hatte es niemanden. Jetzt ist das Gerät weg. „Wie das anfangs zustande kam, weiß ich nicht. Ich habe eines Tages Bürgermeister Matthias Reinz in der Stadt getroffen. Er unterhielt sich mit mir über meine Postkarten. Dann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe ihm von meinem Projekt erzählt. Er gab mir eine Visitenkarte und bat mich, die Bilder von jenen Stellen, die noch nicht bereinigt sind, an ihn zu schicken. Das habe ich gemacht“, berichtet Josef Ullrich. Mittlerweile sei die Stadtverwaltung auf seine Webseite aufmerksam geworden. Unter die Fotos der beseitigten Müllberge schreibt Josef Ullrich dann ein schlichtes Danke. Josef Ullrichs Webseite ist: www.ullrichfobika.de