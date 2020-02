Die Gewerkschaft Verdi will sich offenbar in die Verhandlungen über einheitliche Lohnregelungen am Hufeland-Klinikum einschalten.

Verdi will offenbar am Hufeland-Klinikum mitreden

Die Ankündigung der Geschäftsführerin des Hufeland-Klinikums, Christiane Haase, an einer einheitlichen Lohnregelung für alle Beschäftigten des Krankenhauses zu arbeiten, hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Stadtrat am Donnerstagabend informierte, habe ein entsprechender Artikel dieser Zeitung die Gewerkschaft Verdi auf den Plan gerufen. Diese will sich nun offenbar in die Verhandlungen einschalten. Bisher verhandelt die Klinikleitung direkt mit dem Betriebsrat. Verhandlungen mit der Gewerkschaft seien von der Belegschaft nicht gefordert worden, sagte Christiane Haase.

Matthias Reinz äußerte nun die Sorge, dass in den Verhandlungen Druck aufgebaut werde – egal von welcher Seite. „Es muss eine Lösung für faire Löhne am Klinikum geschaffen werden. Die Verhandlungen dürfen nicht so ausarten wie vor einigen Monaten in der Celenus-Klinik, wo lange Zeit gestreikt wurde“, sagte er. Dafür werde er sich als Mitglied der Gesellschafterversammlung einsetzen. Er wolle zeitnah mit den Beteiligten sprechen.

Die angestrebte Vereinbarung der Klinikleitung soll unter anderem die Gehälter an die in den jeweiligen Arbeitsbereichen geltenden Tarife anlehnen.