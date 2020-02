Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volkshochschule Unstrut-Hainich lädt zum Spielen ein

Sie tragen Namen wie Fortnite, Call of Duty oder Trackmania und sind vor allem bei Jugendlichen sehr gefragt – Computer- und Videospiele. Gleichzeitig stößt diese Freizeitbeschäftigung bei vielen Eltern auf Missfallen, Unverständnis oder wirft zumindest Fragen auf. Das weiß auch Petra Franke, die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Unstrut-Hainich. Mit dem Kurs „Eltern-LAN“ will die VHS zur Aufklärung beitragen. Normalerweise seien diese Veranstaltungen schon Monate vorher ausgebucht, so Petra Franke. Doch zum Kurs in Mühlhausen in dieser Woche erschien trotz Anmeldungen niemand – nur die Reporterin dieser Zeitung.

Die „Eltern-LAN“ Veranstaltungen organisiert die Bundeszentrale für politische Bildung. LAN ist eine Abkürzung für Computernetzwerk. LAN-Partys, bei denen gemeinsam gespielt wird, waren und sind beliebt. Geleitet werden die Kurse von zwei Medienpädagogen. Sie sollen Eltern helfen, einen Blick für die Computerspiele ihrer Kinder zu bekommen. Denn nur so könnten sie die Faszination dahinter verstehen und über die richtige Nutzung aufklären, meint der Medienpädagoge Philipp Dubberke. Meistens würden Eltern in die Veranstaltung kommen, deren Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren alt seien. Call of Duty und Co fordern Konzentration und Fingerfertigkeit Eine wichtige Frage sei, wie lang die Kinder überhaupt spielen sollten. Dubberke ist davon überzeugt, dass es da keine feste Angabe gibt, jedes Kind ist anders. „Bei dem einen kann schon eine Stunde am Tag problematisch sein, wenn es zum Beispiel in der Schule nicht so klappt und das Kind auch sonst keine weiteren Hobbys hat.“ Es sei genauso möglich, dass Kinder viel häufiger und länger spielen und trotzdem ein Einser-Abi machen. Die gleiche Meinung vertritt auch seine Kollegin, die Medienpädagogin Ann-Kristin Gaumann. „Es ist wichtig, dass die Kinder von Haus aus gefestigt werden und die Eltern ihnen helfen, ein Gefühl für die Länge der Spielzeit zu entwickeln.“ Die Spielphase im Kurs beginnt mit einem einfachen Spiel, damit auch Eltern mitkommen, die keine oder nur wenig Computerspielerfahrung haben. Viele Eltern seien erstaunt, welche Konzentration und Fingerfertigkeiten es brauche. Bei manchen Spielen muss mit der rechten Hand die Maus bedient werden und mit der linken Hand Befehle über die Tastatur eingegeben werden. „Spielen ist immer auch interaktiv“, betont Ann-Kristin Gaumann. Man sei über Kopfhörer oder per Chat mit den anderen Spielern vernetzt und tausche sich aus. Die Vorstellung vom spielenden Kind allein im dunklen Zimmer sei völlig überholt. Exzessives Spielen hat tieferliegende Gründe Ein Junge spielt das Videospiel Fortnite und hält über Kopfhörer Kontakt zu seinen Spielkameraden. Foto: Frank May Wichtig sei es, auf die Altersbeschränkung zu achten, sonst könne man sich strafbar machen. „Das gilt ähnlich wie für Filme. Ich sollte meinem zwölfjährigen Sohn keine Horrorstreifen zeigen, die erst ab achtzehn Jahren freigegeben sind“, sagt Philipp Dubberke. Als Mutter oder Vater sei es zudem wichtig zu wissen, womit sich das Kind gerade beschäftige. Das zeige vor allem echtes Interesse. Wenn das Kind zeitweise sehr intensiv spiele, müsse man nicht gleich Alarm schlagen. „Ein Grund dafür kann die neue Konsole sein, die erstmal richtig ausprobiert werden will. Genauso aber auch ein neuer Spieltypus oder intensive Gefühlslagen“, erklärt Philipp Dubberke. Bei mindestens zwölf Monaten extensiven Spielens könne man von einem Suchtverhalten sprechen. Dabei würden meistens auch die Schule und soziale Kontakte vernachlässigt werden. Die Suche nach Erfolgserlebnissen oder der Selbstwirksamkeit in der digitalen Welt hätte meist tieferliegende Ursachen in der realen Welt. Etwa fehlende Anerkennung, familiäre Probleme oder soziale Schwierigkeiten, sagt Ann-Kristin Gaumann. Generell sei es hilfreich, gemeinsam mit dem Kind tägliche Medienzeiten festzulegen. Bei jüngeren Kindern zwischen sieben und dreizehn Jahren könnten das fünfundvierzig bis sechzig Minuten sein. Bei älteren Kindern biete sich ein Medienbudget pro Woche an, statt einer täglichen Grenze. So würde man die Kinder darauf vorbereiten, sich selbst zu regulieren – das sei auch für später wichtig. Die Eltern-LAN Veranstaltung soll auch im nächsten Jahr wieder in der Volkshochschule Mühlhausen angeboten werden.