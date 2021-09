Winterräder im Wert von 50.000 Euro aus Autohaus in Eigenrieden gestohlen

Die Polizei in Eigenrieden sucht Zeugen zu einem Diebstahl in einem Autohaus. (Symbolfoto)

Eigenrieden. Aus einem Autohaus in Eigenrieden stahlen Unbekannte Winterreifen im Wert von 50.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Vom Gelände eines Autohauses an der Mühlhäuser Landstraße in Eigenrieden wurden am Wochenende Winterräder im Wert von mindestens 50.000 Euro gestohlen. Die Radsätze waren in einer Garage gelagert, die die Täter aufgebrochen hatten. Mehrere Autos standen aufgebockt am Tatort.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Autohaus aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter 03601/4510, entgegen.