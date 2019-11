Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver

Zwei Männer sind im Unstrut-Hainich-Kreis bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden in Krankenhäuser, wie die Polizei in Nordhausen am Freitagmorgen mitteilte.

Ein 64 Jahre alter Autofahrer wollte am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr nach ersten Erkenntnissen zwei Autos auf der Landstraße von Bad Tennstedt nach Klettstedt überholen. Währenddessen kam ihm ein 28-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen und landeten im Straßengraben. Ein Auto überschlug sich und ein Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Durch den Unfall wurden auch die beiden Autos beschädigt, die überholt werden sollten. Die Landstraße war fast drei Stunden voll gesperrt.

