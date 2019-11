Hier zeigen die Schülerinnen Charlotte, Mia, Pauline und Felicitas, was sie am Boden als Turnerinnen drauf haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

190 Grundschüler schauen sich am Gymnasium Ruhla um

190 Grundschüler aus dem Erbstromtal, aber auch aus Nachbarregionen wie Brotterode, Schwarzhausen und Trusetal trafen sich zum Grundschultag am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Ruhla. Die Begrüßung übernahmen Schulleiter Denny Jahn, der Schulchor und Turnerinnen – hier zu sehen: Charlotte, Mia, Pauline und Felicitas. Danach ging es in vier jeweils 30-minütige Unterrichtssequenzen, bei denen die Viertklässler schon einmal erleben konnten, was sie am Gymnasium erwartet.