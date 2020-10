30 Jahre Partnerschaft zwischen Spangenberg und Treffurt

Sehr früh nach dem Zusammenbruch der DDR bahnt sich eine Partnerschaft zwischen Treffurt und Spangenberg an, einem 6000-Einwohnerstädtchen, da das Schloss Spangenberg eine Gründung der Herren von Treffurt ist. Bei offiziellen Begegnungen kommen beide Seiten überein, aufgrund der gemeinsamen Geschichte und Kultur eine auf Dauer ausgerichtete Partnerschaft einzugehen. Damals besiegeln die Partner gemeinsame Ziele, wie einen Meinungs- und Erfahrungsaustausch auf kommunaler Ebene, eine Förderung von Begegnungen der Bürger sowie eine Zusammenarbeit von Vereinen und Verbänden.

Gruppenfoto der Treffurter Delegation und der Gastgeber auf Schloss Spangenberg. Foto: Gritt Heinze

Aus anfangs intensiven Verbindungen werden im Laufe der drei Jahrzehnte Begegnungen und Besuche aus öffentlichen Anlässen und Veranstaltungen. Dies ist, so Treffurts Bürgermeister Michael Reinz, kein belastender Aspekt der Partnerschaft, sondern Zeugnis, dass bereits wenige Jahre nach der Grenzöffnung im vereinigten Deutschland Normalität eingekehrt. Intensiven Kontakt pflegen die Feuerwehren beider Städte.

Spangenberger besuchen regelmäßig Veranstaltungen zu Jahrestagen der Grenzöffnung. Treffurts Bürgermeister Michael Reinz erneuert oft bei unterschiedlichen Spangenberger Veranstaltungen den Willen, die Beziehungen zwischen den Bürgern beiden Städte weiter zu intensivieren.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft findet kürzlich eine Festveranstaltung in Spangenberg statt. Nach einer Führung im Burgsitz besichtigen die Teilnehmer das Schloss Spangenberg mit Ritterführung in den Katakomben. „Dabei erzählten uns die Ritter so manche Geschichten“, sagt der Bürgermeister. An eine gemütliche Brotzeit schließen sich viele nette Gesprächen an, bevor Treffurts Delegation die Heimreise antritt.