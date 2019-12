50 Weihnachtsmänner stehen auf dem Ruhlaer Markt parat

Wette gewonnen! Am Rande des Ruhlaer Weihnachtsmarktes brachte es die Folklorevereinigung Alt-Ruhla fertig, 50 Weihnachtsmänner und -frauen auf dem Marktplatz zu versammeln, in passender Montur versteht sich. Es war knapp, aber gültig.

Der örtliche Lebensmittelmarkt Rewe hatte für dieses logistische Kunststück 500 Euro ausgelobt. Das tut der Handelsriese alle Jahre im Advent über Supermärkte auch in der Wartburgregion. Dass nicht alle Beteiligten eine 1a-Rotrock-Ausstattung zu bieten hatten, spielte in der Endabrechnung keine Rolle. Da wurde ein Auge zugedrückt. Eine Frau war sicherheitshalber sogar noch in den Supermarkt gelaufen und hatte Schoko-Weihnachtsmänner besorgt, falls es doch nicht für die 50 gereicht hätte. Sehr pfiffig!

Zahlreiche Vereine und Gewerbetreibende der Bergstadt gestalteten den Weihnachtsmarkt liebevoll mit. Das Publikum honorierte es mit großem Zulauf. Ein Erinnerungsfoto mit dem Engel (Christin Stamm) und dem ersten Weihnachtsmann am Platz (Falk Braun), ließen zahlreiche Besucher anfertigen.

Ein voller Erfolg war das abendliche Konzert der Chöre und Instrumentalisten der neuapostolischen Gemeinde in ihrer Kirche. Es war herzerwärmend bis rührend, was die Ensembles und Musiker dort boten. Nicht nur Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) war beinahe sprachlos von der Qualität und der Emotionalität der Aufführung.