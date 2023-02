59 Prozent bevorzugen einen zentralen Standort in Deutschland

Eisenach. Meinungsforschungsinstitut befragt Menschen in Ost und West zum Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation.

Das Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld (GIS) beauftragte die Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen (Forsa) mit einer Umfrage zum geplanten Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation, das nach dem Willen der Bundesregierung in den neuen Bundesländern entstehen soll. 59 Prozent der eingeholten Stimmen sprechen sich für einen zentralen Standort in Deutschland aus, weil dieses noch zu errichtende Zentrum für alle Deutschen besonders wichtig sei. In dieser Frage punktet Eisenach als zentralster Bewerber im gesamten Bundesgebiet. Eine zentrale Lage in Ostdeutschland favorisieren etwa 33 Prozent der Befragten. Nach dem Meinungsforschungsinstitut sprechen sich noch 23 Prozent für eine Nähe zur Grenze osteuropäischer Nachbarländer aus.

Das Meinungsforschungsinstitut befragte vom 25. Januar bis 2. Februar 2023 jeweils 501 Menschen in Ost- und in Westdeutschland im Online-Verfahren.

Die Wartburgstadt bewirbt sich mit den Städten Halle, Jena, Frankfurt (Oder) und Leipzig mit Plauen als Standort für das Zukunftszentrum. Nach den Bedingungen des Standortwettbewerbs suchen die Initiatoren eine Stadt als Standort für das Zentrum in den neuen Ländern der Bundesrepublik. Diese Stadt müsse deutliche Bezüge zu den Themen Transformation und Deutsche Einheit nachweisen können.

Die Entscheidung zum Standort fällt die Jury, die Eisenach bereits besuchte, noch im Februar. Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation soll spätestens im Jahr 2028 den Betrieb aufnehmen. In einer Online-Petition auf der Website zukunftgehoertinszentrum.de sind bereits tausende Unterschriften für den Standort Eisenach zusammengekommen. Zahlreiche Vereine, Firmen und Einzelhändler unterstützen Eisenachs Bewerbung.