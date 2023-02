60 vier Meter tiefe Löcher für Zementinjektionen erforderlich

Lutz Neumann (re.) und Timmy Meßler (li.) von der Firma Stump-Franki Spezialtiefbau arbeiten an der hydraulische Ziehpresse, die eine Injektionslanze bis zu vier Meter tief in das Erdreich bringt und mit Zementsuspension in verschiedenen Höhen die alte Goethehalle sichert. 60-mal wiederholen die Bauleute diese Prozedur.

Eisenach. Arbeiten zur Stabilisierung der Goetheturnhalle in Eisenach begannen im Zuge des beabsichtigen Erweiterungsbaus.

In den nächsten drei, höchstens vier Wochen haben Lutz Neumann und Timmy Meßler von der Firma Stump-Franki Spezialtiefbau an der Eisenacher Goetheturnhalle alle Hände voll zu tun. „Es geht um die Baugrundstabilisierung“, begründet Lutz Neumann das geschäftige Treiben an der alten Klinkerstein-Sporthalle aus dem Jahr 1885. Die beiden Bauleute treiben mit einem Elektrohammer eine Injektionslanze bis zu vier Meter tief in das Erdreich. Insgesamt 60-mal wiederholt das Duo diese Prozedur im Umfeld er Turnhalle in den nächsten Wochen. Einige wenige Löcher, etwa fünf oder sechs, sind auch innen im Bereich des Geräteschuppenanbaus nötig. Dieser Schuppen am Mühlgraben verschwindet im Zuge der Sporthallen-Erweiterung.

Durch die vier Meter tief eingerammte Lanze bringen die Bauleute eine Zementsuspension ins Erdreich. Eine hydraulische Ziehpresse zieht die Injektionslanze in Schritten von 33 Zentimetern wieder heraus. „In jeder Position werden rund 150 Liter Zement eingebracht“, erklärt Lutz Neumann. Diese Injektionen verteilen sich in der Erde gleichmäßig und erreichen ihre Endfestigkeit in etwa einem Monat. „Es geht darum, dass das Gebäude nicht absackt, wenn der Aushub für die Grundplatte des Neubaus beginnt“, sagt Timmy Meßler. Für die beiden Bauleute ist es aufgrund der frostigen Temperaturen nicht einfach, das Wasser für die Injektionen vor dem Einfrieren zu bewahren.

Der Anbau der Einfeldhalle entsteht losgelöst vom Altbau. Ein Eingangsbereich aus Glas trennt den Neubau von der bestehenden, fast 140 Jahre alten Turnhalle. Das Planungsbüro entwickelte für den Hallenneubau eine zurückhaltende Fassadengestaltung aus Klinkerstein, um die Anmutung der historischen Halle zu wahren. Die Stadt investiert rund 6,3 Millionen Euro, wovon zwei Drittel über die Schulbaurichtlinie gefördert werden.