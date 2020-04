Die 63-Jährige hatte ihren Beutel mitsamt Inhalt am Einkaufswagen hängen lassen. In einem unbeobachteten Moment wurde dieser gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

63-Jährige im Wartburgkreis bestohlen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch eine 63-Jährige im Einkaufsmarkt Am Stadtweg in Stregda bestohlen.

Die Seniorin hing ihren Stoffbeutel samt Inhalt während ihres Einkaufs an den Einkaufswagen und schaute sich im Markt um. Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein Unbekannter, nahm den Beutel an sich und flüchtete aus dem Markt. Eine Zeugin sah ihn mit einem Fahrrad in Richtung Eisenach-Nord davonfahren. Er kann wie folgt beschrieben werden:

ungefähr 50 Jahre alt

untersetzte Figur

lange graue Haare und Zopf

Schnauzbart

Sportkleidung

olivgrüne, fast braune Umhängetasche

Wer kennt den Mann und hat den Diebstahl sogar beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Fluchtrichtung oder seinem Aufenthalt machen? Wer hat möglicherweise den Stoffbeutel gefunden? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: