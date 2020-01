Ab Sommer wird Eisenacher Waldorfschule ausgebaut

Mit den Sommerferien startet die seit Jahren geplante Erweiterung der Waldorfschule Eisenach. Ursprünglich war die Aufstockung der Aula gedacht, aber da machte der dafür ungeeignete Baugrund dem Architekten Max von Trott einen Strich durch die Rechnung. Aus der Not machten die Planer eine Tugend. Nun wird der gesamte Verbindungsbau vergrößert, bekommt das Mittelteil des Schulgebäudes ein Spitzdach.

Im Zuge dessen entstehen zwei große Eurythmieräume im Obergeschoss und ein Turnsaal im Dachgeschoss. Dazu wird die Unterkellerung realisiert. Beim Tag der offenen Tür am Samstag standen Vorstandsmitglieder des Trägervereins der Schule um Vorsitzende Sabine Thiebe den Gästen Rede und Antwort. Da das Bauprojekt allein in den Schulferien nicht realisiert werden kann, muss die Schule eine geraume Zeit auf ihren jetzigen Saal verzichten. Schon jetzt werden Ausweichorte etwa für die nächste Schuleinführungsfeier gesucht, berichtet Sabine Thiebe. Der Verein setzt dabei auf seine guten Kontakte, etwa zum Elisabeth-Gymnasium.

Schulverein muss 1,36 Millionen Euro selbst aufbringen

Mit dem Ausbau entsteht ein Lift im Haus 1, werden die WC-Anlagen im Haus 2 umgebaut, bekommt die Fassade ein einheitliches Aussehen. Der Saal erhält eine zeitgemäße Ausstattung, zum Beispiel bei der Bestuhlung.

Das alles kostet eine ordentliche Stange Geld. 3,62 Millionen Euro sind kalkuliert. Das Land Thüringen stellt davon 2,26 Millionen Euro Fördergeld bereit. 1,36 Euro muss der Verein selbst aufbringen, was eine große Herausforderung ist. Der Schulverein ist deshalb auf Unterstützung angewiesen. Beim Tag der offenen Tür wurde schon getrommelt, etwa um zweckgebundene Bauspenden. Mit 50 Euro Spende kann einer von 260 Stühlen für den Saal finanziert werden, auf dem der Name des Spenders verewigt wird. Die T-Shirts und Tragetaschen, mit denen das Projekt ebenfalls mitfinanziert werden soll, waren am Samstag bereits zu kaufen.

Schüler spielen beim Tag der offenen Tür „Black Jack“, ein Kartenglücksspiel, bei dem einer die Bank hält. Foto: Jensen Zlotowicz

Der Tag der offenen Tür bot ein volles Programm, an dem sich verschiedene Klassen und Lehrer beteiligten. Die Präsentationen umfassten einen Großteil das gesamte Spektrums des schulischen Angebotes und Lehrinhalte. Diese reichten von der Handarbeit, physikalischen Versuchen über Referate zum Betriebspraktikum in Klasse 11 bis zum Angebot an Sprachen. Eine Besonderheit war die Präsentation von Escrima, einer philippinische Kampfsportart, die eine Arbeitsgemeinschaft bietet.

Wofür die Waldorfschule in Eisenach mittlerweile über den Schulzaun hinaus bekannt ist, ist ihre Küche. Das von Eltern unterstützte Küchenteam bot einmal mehr vegetarische Köstlichkeiten zu fairen Preisen und andere Dinge mehr.

Vereinsvorsitzende Sabine Thiebe konnte berichten, dass es der Waldorfschule derzeit so gut wie nicht an Pädagogen mangele und der Unterricht deshalb laut Plan abgedeckt werden kann. In einer Elterngesprächsrunde gaben die Lehrer Thomas Riehl und Heike Feßke Informationen zur Waldorfpädagogik. Eine besondere Leistungsfeststellung für Schüler der Klasse 10 auf dem Weg zum Abitur gibt es an der Waldorfschule übrigens nicht. Auch in diesem Fall unterscheidet sich die Schule zu staatlichen Bildungseinrichtungen.