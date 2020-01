Abenteuer im Land der Drachen

Zum vietnamesischen Neujahrsfest präsentiert die Vortragsreihe Geonatur eine sehenswerte Film- und Foto-Multivision „Vietnam – Abenteuer im Land der Drachen“ mit Olaf Schubert. Los geht es am Freitag, 31. Januar 2020, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Eisenach.

Wer sich auf eine Reise durch Vietnam begibt, ist überwältigt von der Schönheit und dem kulturellen Facettenreichtum des Landes. Pulsierende Metropolen wie Hanoi, Saigon oder Da Nang mit dem typisch chaotischen Verkehr, hektisches junges Leben in den Straßen und Gerüche und Geschmäcker, die alle Sinne berühren. Kolonialarchitektur in aller Fülle und immer modernere Städte. Vielleicht reizt aber auch das Leben im Hinterland in den kleineren Ortschaften und im Dschungel oder die faszinierende endlos erscheinende Küste mit ihren verträumten Lagunen und weißen, teilweise unberührten Sandstränden. Und gleich daneben betört ein grüner Flickenteppich aus üppigen Reisfeldern.

Menschen und Landschaften aus Vietnam zeigt Fotograf Olaf Schubert. Foto: Olaf Schubert

Olaf Schubert, vielfach ausgezeichneter Fotojournalist und Buchautor, der seit über 20 Jahren Asien intensiv besucht, führt in seiner fotografisch-filmischen Reise vom Süden des Landes mit der Insel Phu Quoc und dem Con Dao Archipel über das Mekongdelta bis hinauf an die chinesische Grenze.

Weit entfernt der großen Straßen ist er mit der Kamera in der teils noch mit Sondererlaubnis zu bereisenden nordvietnamesischen Provinz Hà Giang unterwegs. Diese über lange Zeit verschlossene Region wartet auf mit spektakulären Schluchten und monumentalen Karstfelsen. Die Dörfer der zahlreichen Bergvölker scheinen der Zeit zu trotzen. Berauschend wirken die Eindrücke auf den bunten Märkten und eröffnen den Wunsch, die Familien der kleinen Völker und Stämme Vietnams kennenzulernen. Für Olaf Schubert zählt Vietnam zu einem der wahrhaft authentischen asiatischen Länder. Ungezähmter Trubel und meditative Stille, alles auf einer über 3000 Kilometer langen Reise.

Karten im Vorverkauf: Bilderhandlung Reiher (Goldschmiedenstraße 22) und Markt der Völker (Markt 23).