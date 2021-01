Acht weitere Corona-Tote in der Wartburgregion

Wartburgregion. Seit Freitagabend sind in der Wartburgregion acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (Stand: 11. Januar, 14.30 Uhr) hinzugekommen. Insgesamt sind es nun 54 Todesfälle, 20 in der Stadt Eisenach und 34 im Wartburgkreis.

Für den Wartburgkreis meldet das Gesundheitsamt 719 aktive Infektionen. Die Schwerpunkte liegen im Südkreis in Bad Salzungen (134 Fälle), Krayenberggemeinde (130) und Bad Liebenstein (72). Im Nordkreis sind besonders betroffen: Gemeinde Hörselberg-Hainich (32), Gerstungen (31), Wutha-Farnroda (28) und Stadt Werra-Suhl-Tal. In der Stadt Eisenach gibt es 217 aktive Infektionen.

Insgesamt gab es in der Region seit Beginn der Pandemie 3516 von einer Infektion betroffene Menschen. 2526 davon gelten nach überstandener Infektion als genesen.