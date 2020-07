Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schütz folgt Meiners beim Fahrradclub im Wartburgkreis

Peter Schütz ist der neue Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) im Wartburgkreis. Die Kreisversammlung des Vereins, der sich für die Interessen der Radfahrer der Region stark macht, wählte den Eisenacher. Er folgt damit dem langjährigen Vorsitzenden Christoph Meiners, der immerhin nach 22 Jahren land an der Spitze des seit 1992 existierenden Vereins für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stand. „Wir haben in den letzten Jahren viel in Eisenach und dem Wartburgkreis für den Radverkehr bewegen können“, so Meiners. Aber es stünden noch viele Aufgaben für den ADFC unter der Leitung von Peter Schütz an. „Es muss noch viel passieren in Stadt und Kreis, damit sich die Radfahrer sicherer auf Straßen und Radwegen bewegen können“.