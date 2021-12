Adventsfenster mit Herz in Creuzburg

Amt Creuzburg. Am 5. und 6. Dezember finden musikalische Andachten in Creuzburg und Scherbda statt. Es singt der Michael-Praetorius-Chor.

Seit mehreren Wochen proben die Sängerinnen und Sänger des Michael-Praetorius-Chores unter Einhaltung der Corona-Regeln ihr Liedprogramm für die Adventszeit. Einstudiert wurden stimmungsvolle Advents- und Weihnachtslieder, darunter von Michael Praetorius. Zu Gehör kommen sie am Sonntag, 5. Dezember, in der kleinen Dorfkirche vonScherbda. Dann findet dort eine musikalische Andacht mit dem Chor ab 18 Uhr statt. In der Creuzburger Nicolaikirche ist er im Rahmen der Adventsfenster am Nikolaustag ab 19 Uhr zu erleben. Auch hier werden Advents- und Weihnachtslieder zu hören sein. Für die Gottesdienste gilt die 3G-Regel, ebenso wie Maskenpflicht und Abstand. Der Chor singt unter Einhaltung von 2G plus.