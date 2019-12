Beim diesjährigen Sommertheater hat sich das Theater am Markt damit auseinandergesetzt, wie die deutschen Nazis nach 1939 in Polen als Besatzer auftraten.

Eisenach. Die AfD-Fraktion im Eisenacher Stadtrat hat beantragt, dass das Theater am Markt keinen Zuschuss aus dem Kulturfonds der Stadt erhalten soll.

AfD lehnt Zuschuss für Theater am Markt ab

21 Vereine und Privatpersonen haben fristgerecht eine Unterstützung entsprechend der Kulturförderrichtlinie der Stadt Eisenach beantragt. Die Liste, wer Zuschüsse erhalten sollte, lag dem Stadtrat am Dienstag zur Beschlussfassung vor. Auf Antrag der AfD-Fraktion sollte allerdings ein Bewerber gestrichen werden: das Theater am Markt (TAM). Fraktionsvorsitzende Susi Schreiber erhob Zweifel an der Gemeinnützigkeit der freien Theatergruppe.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hielt entgegen, dass keinerlei Zweifel an der Gemeinnützigkeit des TAM bestünden. Das Ensemble sei außerdem mit dem Thüringer Demokratiepreis ausgezeichnet worden, zu dem sie noch herzlich gratuliere. Beim TAM selbst kann man sich auf Anfrage nicht erklären, wo die Zweifel an der Gemeinnützigkeit des Vereines herkommen. „Wir sind seit Jahren als gemeinnützig anerkannt und haben auch 2019 erneut den Bescheid darüber erhalten“, erklärte Produktionschefin Theresa Frey am Mittwoch. Man habe der AfD auf deren Bitte die Vereinssatzung zur Verfügung gestellt. Aus der gehe klar hervor, dass beim TAM mit dem Fokus auf der kulturellen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinnützige Arbeit geleistet werde. Der Antrag der AfD wurde im Stadtrat mit großer Mehrheit abgelehnt. Unterstützt wurde er von der NPD-Fraktion.