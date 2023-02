„Aktion Kornblume“ macht Siedlung Eschenborn den Garaus

Über eine neu verlegte Leitung wird die Tränke am Eschenborn von der oberen Quelle gespeist. Ausflügler auf dem Top-Wanderweg rasten gern an der geschleiften Siedlung.

Amt Creuzburg. Jahrelange Bemühungen von Revierförster Gunther Born lässt das Wasser an der Tränke Eschenborn wieder sprudeln.

Die älteren Creuzburger erinnern sich an die Zeit, als am Ausflugsziel Eschenborn das Wasser ununterbrochenen ankommt. „Etwa die letzten zehn Jahre lief gar kein Wasser mehr in der Tränke am Eschenborn“, erzählt der Creuzburger Stadtrat Lutz Kromke (SPD), der auch Mitglied im Verein der Freunde des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratals und des Nationalparks ist.

Als Durstlöscher schätzen bei Ausritten seine Pferde die Tränke, die mit Kellerresten und Pflasterflächen die letzten Überbleibsel des Anfang der 1960er Jahre geschliffenen Dörfchens Eschenborn sind.

Wünschelrutengänger entdeckt eine zweite Zisterne

„Als ich das Revier 2009 übernommen habe, lief nur noch temporär Wasser und irgendwann gar nicht mehr“, erzählt Gunther Born, Förster im Revier Creuzburg/ Krauthausen. Bereits im Jahr darauf krempelt er mit Freunden die Ärmel hoch. Mit Unterstützung des Baggers der Stadt Creuzburg entfernen die Fleißigen die löchrige Eisenleitung zwischen der eingefassten Zisterne und dem Eschenborn. Der Ersatz aus einer rund 80 Meter langen Leitung aus Kunststoff bringt keinen Erfolg. „In die Zisterne floss Schichtwasser, aber die Wasserschichten haben sich wohl verändert“, fährt der Mitarbeiter des Forstamts Hainich-Werratal fort.

Ein Wünschelrutengänger entdeckt in gut 380 Metern Entfernung vom Eschenborn eine zweite Zisterne. Diese eingefasste Schichtwasserquelle wird freigelegt. „Zunächst haben wir ein Leerrohr unter dem Lkw-Weg durchgelegt“, erzählt Gunther Born. Im Jahr darauf entsteht eine Leitung vom Durchlass bis zur Zisterne. „Im Dezember wurden beide Leitungen verbunden“, erzählt der Revierförster.

Obwohl der Eschenborn wieder plätschert, gibt es noch reichlich Arbeit. Die Leitung liegt zwar, aber das Problem ist, dass sie in der Erde verschwinden muss, damit diese durch umstürzende Bäume keinen Schaden nimmt. Die Quelle an der Erhebung Sollert entdecken auch die Wildschweine für sich und hinterlassen bei jeder Stippvisite eine mächtige Sauerei. Gunther Born plant, einen Filter aufzusetzen und die Quelle noch einzuzäunen.

Der Revierförster schätzt, dass die Quelle auch künftig aufgrund von Trockenperioden nur temporär mit zeitlicher Versetzung nach starken Regenfällen laufen wird. Stadtrat Lutz Kromke sieht in der Ingangsetzung des Eschenborns eine erhebliche Aufwertung des neuen Top-Wanderwegs Creuzburg sowie der nahen Mountainbikestrecke.

Die Siedlung Eschenborn fällt der „Aktion Kornblume“ zum Opfer. Bis 1964 lässt der Staatsapparat den Hof und alle Häuser schleifen. Im Zuge der verschärften DDR-Grenzsicherung verschwindet auch die Siedlung Mihlberg. Ebenau, Eschenborn und Mihlberg kommen 1962 zur Stadt Creuzburg, die im Grenzsperrbezirk der DDR liegt.

Das Gut Eschenborn pachtet 1758 vom Magistrat in Creuzburg der Landwirt und Leinweber aus Ifta, Johannes Reinhard. Als späterer Besitzer kann er das Gut mit Höfen, Gärten, Wald, Feldern sowie Ödland und Streuobstwiesen Sohn Karl Reinhard und seiner Schwiegertochter Karoline übergeben.