Aktuelle Straßensperrungen in Eisenach

Eisenach. Die Stadtverwaltung Eisenach informiert über kurzzeitige Sperrungen von Straßen und Gehwegen.

Die Stadtverwaltung Eisenach weist auf neue Sperrungen und Einschränkungen hin. So ist die Elsa-Brandström-Allee vom 28. Juli bis voraussichtlich 3. August auf Höhe der Hausnummer 7 voll gesperrt. Dort werden Schieber an Trinkwasserleitungen gewechselt.

Im Eisenacher Ortsteil Stregda ist die Straße Zum Gründchen am 28. Juli von 14 bis voraussichtlich 16 Uhr nicht passierbar. Es betrifft den Bereich zwischen den Straßen Am Wartburgblick und Zur Pfingstweide. Dort wird für einen Neubau eine Decke angeliefert.

In der Beethovenstraße wird am 29. Juli ein Autokran aufgestellt, so dass es dort am 29. Juli zu einer Sperrung kommt. Diese betrifft die Zeit von 7 bis voraussichtlich 17 Uhr. Vor der dortigen Hausnummer 15 sind sowohl die Straße als auch der Gehweg nicht nutzbar.