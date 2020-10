Altes Fachwerkhaus in Treffurt wird zum barrierefreien Radhotel

Zahlreiche Neugierige haben sich am Donnerstag das neue Radhotel in der Treffurt Ziddelstraße angesehen, das in einem historischen Fachwerkhaus entstanden ist. Wegen Corona haben Ralf Stützer und Michael König vom St. Johannisstift Ershausen die Besucher in kleinen Gruppen nacheinander durch die Räume geführt.

Zahlreiche Neugierige wollten sehen, was aus dem alten Fachwerkhaus für ein Schmuckstück geworden ist. Sie stehen an der Rezeption. Foto: Birgit Schellbach Das Johannisstift hat das Radhotel von der Stadt gepachtet und wird es als Inklusionsbetrieb betreiben. Das heißt, dass dort Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen arbeiten. Michael König leitet das Hotel. Er ist Rollstuhlfahrer und hat die Barrierefreiheit auf Alltagstauglichkeit getestet. Sein Urteil fällt positiv aus. Ein Fahrstuhl ist eingebaut, die Türen sind breit, zwischen Zimmer und Bad gibt es keine Schwellen, die Toiletten haben Haltegriffe, die Duschen sind ebenerdig. Behindertengerecht in altem Gebäude logieren, ist etwas Besonderes Für Rollstuhlfahrer, so weiß Michael König, gibt es nicht viele solcher Angebote. Behindertengerecht in einem alten, schönen Hotel zu logieren, sei noch besonders. Dieses Segment möchte er besonders ausbauen, auch mit Angeboten wie den Verleih von Handbikes. Menschen mit und ohne Behinderung, Radfahrer, Wanderer, auch Wasserwanderer, sind die Hauptzielgruppen. Übernachten kann natürlich jeder, der den Charme eines alten Hauses mag, das mit viel Liebe zum Detail saniert worden ist. Eines der Hotelzimmer, besonders ist dort ist die Stuckdecke. Foto: Birgit Schellbach „Das sieht wie die Präsidentensuite aus“, sagt einer der Besucher beim Tag der offenen Tür angesichts eines geräumigen Zimmers mit einer Stuckdecke. „Wir sagen Schwanenzimmer“, ergänzt Michael König mit Verweis darauf, dass es Menschen mit Behinderung gibt, die nicht lesen können. Daher seien die Zimmer nicht nummeriert, sondern erhalten Tiernamen. Ein Künstler gestalte noch Schilder mit besagtem Schwan, aber auch mit Fuchs oder Katze. Allein die Wiederherstellung der Stuckdecken hat 30.000 Euro gekostet, deren Restaurierung separat vom Landesamt für Denkmalpflege gefördert worden ist. Wo es ging, sind die Holzbalken erhalten worden, schadhafte mussten ausgetauscht werden. Dafür hat eine Zimmerei aus Geismar Glockenstuhl-Holz verwendet. „Die Herausforderung war nicht nur die Barrierefreiheit, sondern auch der Brandschutz“, weist Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) hin. 105 Rauchmelder sind eingebaut worden. Auch Türen und Treppen mussten entsprechend ausgerüstet werden. Michael Reinz kündigte Nachbarin Elisabeth Schneider, die zu den ersten Neugierigen gehörte, schon mal eine Feuerwehr-Übung an. Um zu proben, wie im Brandfall am besten Löschstrecken aufzubauen und Rettungswege einzurichten sind. Die Abnahme des Brandschutzes steht noch aus. Freigelegte Balken grenzen das Frühstücksbuffet vom Speiseraum ab. Foto: Birgit Schellbach Vorgesehen ist, im November mit einem Probebetrieb für kleine Gruppen zu beginnen, um regulär im März zum Beginn der Radsaison zu öffnen. „In dieser Zeit wollen wir die Abläufe testen“, so Stützer. Zur Verfügung stehen 13 Zimmer mit insgesamt – alle Möglichkeiten der Aufbettung eingerechnet – über 31 Betten verfügen. In den größeren Räumen findet sich neben den Doppelbetten noch eine Couch oder ein zum Bett ausziehbarer Sessel. Auf Schränke wurde verzichtet, weil die Betreiber davon ausgehen, dass Radfahrer oder Wanderer nur eine Nacht oder zwei bleiben und kein großes Gepäck haben. Es gibt Stangen mit Kleiderbügeln. Besonderer Clou sind Heu-Tapeten, aus Heu gepresste dünne Wände, deren Festigkeit ausreicht, um einen Fernseher daran zu montieren. Es handelt sich um ein Hotel garni, das bietet also Übernachtung mit Frühstück an. Die kleineren Zimmer kosten in Treffurt aller Voraussicht nach 55 Euro pro Nacht, die größeren 90 Euro, einschließlich Frühstück. Im ersten Geschoss ist eine Küche mit einem dazugehörigen Speiseraum eingerichtet. Hotelchef Michael König und Nachbarin Elisabeth Schneider testen den Fahrstuhl. Foto: Birgit Schellbach Das Radhotel hat den Namen „1601“ – dem Jahr der Erbauungszeit. Dieses Jahreszahl ist auch über einem der Steinbögen im Erdgeschoss eingraviert. Das ist gleichzeitig der Haupteingang. Gäste gelangen auch per Handy-App ins Hotel, wenn die Rezeption nicht besetzt ist. Direkt neben dem Radhotel hat die Stadt bereits 2017 einen Neubau mit sechs Wohnungen errichtet. Damit ist ein attraktives Ensemble geschaffen worden und zwar auf der ehemaligen Brache des alten Möbelwerks. In den letzten Zügen liegen die Arbeiten auf der dazugehörigen Freifläche. Dort sind nicht nur Garagen für die Fahrräder entstanden, sondern auch zahlreiche Parkplätze, die wiederum auch Besucher der Treffurter Innenstadt nutzen können. Denn durch einen Torbogen unter dem Radhotel geht es zum Markt. „Es ist unser Tor zur Stadt“, so der Bürgermeister. Insgesamt sind in das Areal fünf Millionen Euro investiert worden. 3,1 Millionen Euro davon sind Fördermittel. Für ihren Eigenanteil hat die Stadt Treffurt keinen Kredit genommen. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass wieder Geld in die Stadt zurückfließt. Wenn für die Hotelgäste beispielsweise bei Bäcker und Fleischer eingekauft wird. Oder diese selber einkaufen und abends in der Gaststätte essen gehen. Auch der Fahrradservice in der Nachbarschaft werde profitieren.