An schneller Lösung sind alle interessiert

„Natürlich kann man über den Vorschlag reden. Aber es wäre echt schön, wenn solche Ideen erst dann an die große Glocke gehangen würden, wenn sie wenigstens bis zu einem gewissen Grad miteinander intern abgestimmt sind. Ideen haben andere ja auch“. Landrat Reinhard Krebs (CDU) ist ein wenig genervt über das, was da in Erfurt gerade passiert.

Auch beim Vorschlag von Bodo Ramelow (Die Linke), nun seine Vorgängerin Christine Lieberknecht (CDU) als Interims-Ministerpräsidentin aufs Schild zu heben und schnell neu zu wählen, wäre es aus Sicht des Landrates besser gewesen, „wenn man da zunächst unter den Beteiligten intern gesprochen hätte“. Krebs fordert von den Landtagsfraktionen ein wenig „,mehr Demut ein – und damit sind alle gemeint“.

Ähnliches hatte auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) nach dem Wahl-Desaster in Erfurt von den Landtagsfraktionen erbeten. Den jetzigen Vorstoß findet sie aber gut. „Dieser Vorschlag hat das Format den Knoten, der derzeit unlösbar scheint, doch zu durchtrennen“. Christine Lieberknecht attestiert sie, dass diese sehr integrierend wirke und immer auf der Suche nach kompromissfähigen Lösungen sei.

„Ich hoffe, dass man sich in Erfurt schnell darauf einigt und schnelle Neuwahlen kommen“, so Wolf. In den Kreisen und Kommunen brauche man eine „arbeitsfähige Landesregierung“. Bei solchen Themen wie O1, Berufsschule oder Weichenstellung für die Automobilindustrie „ist es gut mit dem Staatssekretär zu reden, aber da benötigen wir am Ende mehr Entscheidungsfähigkeit“.

Matthias Hey (SPD) Foto: Sascha Fromm

Dies sieht auch Matthias Hey so, der in der SPD-Landtagsfraktion die Wartburgregion betreut. Man sei vom Vorschlag vom Ramelow überrascht worden. „Im Ergebnis würde allerdings genau das stehen, was wir als SPD seit der Kemmerich-Wahl schon fordern: schnelle Neuwahlen.“ An der SPD werde diese Lösung demzufolge nicht scheitern, so der Gothaer.

Schließlich, sagt auch er, brauche man schnell eine Landesregierung mit Entscheidungskompetenz. Hey sagt: „Im kommenden Jahr läuft die Finanzierung der Thüringen-Philharmonie Gotha/Eisenach aus. Da gilt es jetzt auch unter den veränderten Vorzeichen durch das Ende der Eisenacher Kreisfreiheit in die Verhandlungen über die weitere Finanzierung einzusteigen.“

Madeleine Henfling, die für die Grünen im Landtag die Region betreut, ist da noch vorsichtiger. „Das ist ein Vorschlag, der ans Ziel führen kann. Dazu muss die CDU über ihren Schatten springen.“ Man solle aber die Hürden dafür nicht zu hoch bauen, sagt Henfling. Wichtig sei nun, dass die CDU ihre Grundsatzentscheidung treffe und dies zeitnah. Unverzichtbar allerdings sieht Henfling die baldigen Neuwahlen.

CDU-Generalsekretär Raymond Walk sieht in Neuwahlen allerdings kein probates Mittel, um das Land zu einen, eher im Gegenteil. „Dadurch werden die Ränder noch mehr gestärkt und die Mitte weiter marginalisiert“. Derzeit stünden Personalfragen nicht im Zentrum, sondern es gehe darum, Stabilität für Thüringen herzustellen.

Robert-Martin Montag (FDP) Foto: Sascha Fromm

Für die FDP will der aus Ruhla stammende Landtagsabgeordnete Robert-Martin Montag noch keine Prognosen abgeben, wie das nun ausgeht. „Man wacht jeden Morgen auf und liest erstaunt in der Zeitung den jeweils neuesten Vorschlag, der da aus dem Hut gezaubert wird.“ Zur Seriosität gehöre aber auch, dass man solche Vorschläge erst einmal rechtlich auf Machbarkeit abklopfe.

Die Eisenacher Linke-Landtagsabgeordnete Kati Engel sieht im Vorschlag von Ramelow ein „Zugehen auf die CDU. Mit Christine Lieberknecht ist eine Person gefunden, die auch für die CDU wählbar sein dürfte“. In jedem Falle werde sie in den kommenden Tagen mit Info-Ständen in der Stadt Eisenach aktiv sein, „um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und die vielen Fragen, die sich nach den Ereignissen in Erfurt stellen, aus unserer Sicht zu beantworten.“