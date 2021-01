Andreu geht, Escher kommt

In der Chefetage des Opel-Werkes in Eisenach gibt es eine Veränderung. Zum 1. Februar wird Jörg Escher die Leitung des Standorts am Gries übernehmen. Der studierte Maschinenbauingenieur folgt auf Fernando Andreu, der seit Januar 2018 hier Werkleiter gewesen ist. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wird Andreu eine neue Managementaufgabe in der zentralen Fertigungsorganisation des Konzerns übernehmen. Escher ist im Eisenacher Opel-Werk kein Unbekannter. Er war hier von 2008 bis 2009 für die Fertigung und Endmontage zuständig.



Escher ist 55 Jahre alt und seit 1993 beim Opel-Konzern beschäftigt. Bis jetzt leitete er das Projektmanagement für PSA-Fertigungstechnik für Fahrzeuge und Antriebsstränge und war nach Angaben von Opel auch für die Entwicklung und Implementierung von Launch-Prozessen verantwortlich.