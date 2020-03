Ein Motiv aus der Grünschnitt-Annahmestelle Treffurt des Abfallwirtschaftszweckverbands Wartburgkreis - Stadt Eisenach auf der angemieteten Fläche der Agrargenossenschaft Normannstein an der Straße Falkenau.

Annahmestellen für Grünschnitt in der Wartburgregion öffnen

Die Annahmestellen für Grünschnitt öffnen planmäßig am 1. April. Das sagte Dieter Trümper, Leiter des zuständigen Abfallwirtschaftszweckverbands, auf Anfrage unserer Zeitung. In Zeiten von Corona achte man darauf, dass die Abgabe mit dem nötigen Sicherheitsabstand erfolge. Dadurch könne es zu Wartezeiten kommen. „Aber wir haben die Absicht, das System aufrecht zu erhalten“, so Trümper.

Das Angebot gilt für Privatpersonen, die im Verbandsgebiet wohnen und dort ihre Müllgebühren bezahlen. Für diese ist die Abgabe von bis zu zwei Kubikmetern kostenlos. Neu in diesem Jahr ist allerdings, dass man bei der Anlieferung eine Karte mitbringen muss, um sich als Gebührenzahler auszuweisen. Dieser Berechtigungsschein ist zusammen mit dem Müllgebührenbescheid an die Eigentümer/Vermieter verschickt worden. „Wir wollen damit Fremdanlieferungen verhindern“, erklärt der Verbandsvorsitzende. Theoretisch müsste sich also ein Mieter erst die Berechtigungskarte bei seinem Vermieter holen. Doch ist die Regelung in Zeiten, wo Kontakte zu vermeiden und Wohnungsgesellschaften und Verwalterfirmen nur noch per Telefon zu erreichen sind, durchsetzbar? Die Nachfrage beantwortet der Verbandsvorsitzende wie folgt: „Die Mieter wenden sich im Normalfall an ihren Vermieter. Ist die Karte nicht verfügbar, ist bei der Abgabe ein Lieferschein auszufüllen, welcher im Nachgang auf Plausibilität geprüft wird. Kann der Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung nicht nachgewiesen werden, wird die Anlieferung in Rechnung gestellt.“ 15 Annahmestellen gibt es in Eisenach und im Wartburgkreis. Strauch- und Baumschnitt können angeliefert werden, ebenso vom Schmuck befreite Weihnachtsbäume, Laub und Grasschnitt. Pflanzliche Friedhofsabfälle dürfen kein Dekorations- und Bindematerial enthalten. Nicht angenommen werden Nahrungsmittel, Küchen- und Schlachtabfälle, Baumstümpfe, Wurzeln, Schnittholz, Balken, Bretter oder Bauschutt oder Fallobst. Die Annahmestellen im nördlichen Wartburgkreis sind: Großenlupnitz, Wertstoffhof, geöffnet Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr und Sonnabend, 9 bis 13 Uhr Gerstungen, Kläranlage, geöffnet Sonnabend, 9 bis 13 Uhr Mihla, Deponiegelände, geöffnet Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag, 8 bis 14 Uhr Creuzburg, Bahnhofstraße, Siloanlage Landwirtschafts GmbH, geöffnet Mittwoch und Sonnabend, 13 bis 17 Uhr Stedtfeld, Kläranlage Am Frankenstein, geöffnet Mittwoch und Sonnabend, 13 bis 17 Uhr Wutha-Farnroda, Altes Heizwerk im Ortsteil Schönau, geöffnet Mittwoch und Sonnabend, 13 bis 17 Uhr Treffurt, Agrargenossenschaft Normannstein, In der Falkenau, Mittwoch und Sonnabend, 13 bis 17 Uhr Behringen, Gewerbegebiet Im Straßfeld, geöffnet Mittwoch und Sonnabend, 13 bis 17 Uhr Werra-Suhl-Tal, Gelände der Schachtteiche im Ortsteil Dippach, Mittwoch und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr