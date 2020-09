Viel Platz zum Schwimmen gibt es in diesen Tagen im Becken des Freibades Aquaplex.

Eisenach. Eigentlich sollte um den 15. September Saisonschluss im Freien sein. Das spätsommerliche Hoch veranlasste die Verantwortlichen des Aquaplex in Eisenach zur Verlängerung der Freiluftsaison bis 19. September. Da der Sommer immer noch einige schöne Tage dran hängt, verlängert auch das Aquaplex die Freibadsaison nochmals, bis zum 23. September. Angenehme 24 Grad hat das beheizte Becken, in dem am Freitag viel Platz zum Schwimmen war.