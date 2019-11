Eisenach EisenachDie verschobenen Reparaturarbeiten in der Eisenacher Querstraße zwischen Karlstraße und Alexanderstraße beginnen am heutigen Montag. Sie sollen bis 22. November abgeschlossen sein. Lieferfahrzeuge können in ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeiten starten in Querstraße

Die verschobenen Reparaturarbeiten in der Eisenacher Querstraße zwischen Karlstraße und Alexanderstraße beginnen am heutigen Montag. Sie sollen bis 22. November abgeschlossen sein. Lieferfahrzeuge können in dieser Zeit nur über die Karlstraße bis zur Baustelle fahren. In diesem Bereich der Querstraße hat sich die Mittelrinne abgesenkt. Einige Pflastersteine stehen so schräg, dass Stolpergefahr besteht.