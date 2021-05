Arbeitsunfall: Polizei ermittelt gegen Thüringer

Sontra. Nach einem schweren Arbeitsunfall in Sontra ermittelt die Polizei gegen einen Staplerfahrer aus Werra-Suhl-Tal.

Gegen einen 49-Jährigen Stapler-Fahrer aus Werra-Suhl-Tal ermittelt derzeit die Polizei in Sontra wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Am Montag war es um kurz vor 8 Uhr in Sontra auf dem Gelände einer Firma für Fenster und Türen in Sontra zu einem Arbeitsunfall gekommen, berichtete ein Eschweger Polizeisprecher.

In der Folge sei ein 68-Jähriger wegen schwerer Verletzungen an Beinen, Becken und Bauch mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel ausgeflogen worden. Sein 40-Jähriger Kollege habe über Schmerzen im Rücken geklagt und wurde ins Klinikum Werra-Meißner eingeliefert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der hessischen Polizei habe der 49-jährige Mitarbeiter des Betriebes die beiden Arbeitskollegen übersehen, als er mit dem Stapler zu einem Laste unterwegs war. Der 49-Jährige hatte zum Zeitpunkt des Unfalls Fensterteile auf einem Metallgestell transportiert, hieß es weiter. Dabei sei der Stapler mit den Männer zusammengestoßen, worauf hin diese stürzten.

Der 68-Jährige sei dabei offenbar mit den Beinen und den Füßen in oder unter das Metallgestell auf dem Stapler geraten. Lebensgefahr bestehe bei dem 68-Jährigen jedoch nicht, so die Polizei. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens wurden das Amt für Arbeitsschutz vom Regierungspräsidium Kassel und die zuständige Berufsgenossenschaft hinzugezogen.