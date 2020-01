Auch die Bambinis sammeln mit

Eines der vielen Weihnachtsbaumfeuer der Region loderte am Samstagabend in Großburschla. Schon am Morgen ab 9 Uhr waren die Feuerwehrleute im Ort unterwegs, wobei besonders die Bambinis sehr eifrig beim Sammeln der Weihnachtsbäume waren, so Jugendwartin Stefanie Feige. Der auf dem Festplatz vor dem Sportplatz aufgestellte große Haufen wurde dann mit Einbruch der Dämmerung fachkundig angezündet und entfaltete seine leuchtende Schönheit zur Freude der Besucher, die hier am Sportlerheim im Schein des Feuers unterhaltsam ins neue Jahr starteten. Mit Getränken und kleinen Leckereien lud der Feuerwehrverein die Gäste zum längeren Verweilen ein.